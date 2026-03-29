IPL 2026: CSK के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का RR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

प्रदर्शन RR के खिलाफ ऐसे रहे हैं रुतुराज के आंकड़े रुतुराज RR के खिलाफ 8 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 273 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 45.5 और स्ट्राइक रेट 133.82 की रही है। उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101* रन रहा है। रुतुराज ने अपने IPL करियर का पहला शतक इसी टीम के खिलाफ लगाया था। उनके अलावा सिर्फ शेन वॉटसन और मुरली विजय CSK की ओर से RR के खिलाफ शतक जड़ पाए हैं।

रन कमाल की औसत से रन बनाते हैं रुतुराज CSK के लिए डेब्यू के बाद रुतुराज ने 71 मुकाबले खेले हैं। उन्होंने पहला मैच 2020 में खेला था। उनके बल्ले से 40.35 की औसत से 2,502 रन निकले हैं। IPL में 2,000 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में इस खिलाड़ी से बेहतर औसत सिर्फ केएल राहुल (46.21) और डेविड वार्नर (40.52) का है। रुतुराज ने 137.47 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। वह 22 बार 50+ का स्कोर बना चुके हैं। उन्होंने 2 शतक भी लगाया है।

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