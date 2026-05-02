IPL 2026: ईशान किशन का KKR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

आंकड़े KKR के खिलाफ ऐसे रहे हैं ईशान के आंकड़े ईशान ने KKR के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2017 में खेला था। उन्होंने अब तक 15 मैच खेले हैं और इसकी 12 पारियों में 25.16 की औसत से 302 रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 151 की शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 62 रन रहा है। ईशान ने इस टीम के खिलाफ 29 चौके और 17 छक्के भी जड़े हैं।

2026 IPL 2026 में ऐसा रहा है ईशान का प्रदर्शन ईशान इस संस्करण SRH के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 34.66 की औसत और 197.46 की शानदार स्ट्राइक रेट से 312 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 91 रन रहा है। ईशान ने 35 चौके और 16 छक्के भी जड़े हैं। SRH के लिए उनसे ज्यादा रन हेनरिक क्लासेन (414*) और अभिषेक शर्मा (425*) ने बनाए हैं।

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