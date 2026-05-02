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IPL 2026: ईशान किशन का KKR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
ईशान किशन बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: ईशान किशन का KKR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार
May 02, 2026
07:25 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 45वें मुकाबले मे सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा। SRH अब तक 6 मुकाबले जीत चुकी है। इन मैचों में ईशान किशन का प्रदर्शन कमाल का रहा है। ऐसे में उनसे एक और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। पैट कमिंस से पहले उन्होंने SRH की कप्तानी भी की थी। ऐसे में आइए KKR के खिलाफ उनके आंकड़े जान लेते हैं।

आंकड़े

KKR के खिलाफ ऐसे रहे हैं ईशान के आंकड़े 

ईशान ने KKR के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2017 में खेला था। उन्होंने अब तक 15 मैच खेले हैं और इसकी 12 पारियों में 25.16 की औसत से 302 रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 151 की शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 62 रन रहा है। ईशान ने इस टीम के खिलाफ 29 चौके और 17 छक्के भी जड़े हैं।

2026

IPL 2026 में ऐसा रहा है ईशान का प्रदर्शन 

ईशान इस संस्करण SRH के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 34.66 की औसत और 197.46 की शानदार स्ट्राइक रेट से 312 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 91 रन रहा है। ईशान ने 35 चौके और 16 छक्के भी जड़े हैं। SRH के लिए उनसे ज्यादा रन हेनरिक क्लासेन (414*) और अभिषेक शर्मा (425*) ने बनाए हैं।

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करियर

ऐसा रहा है ईशान का IPL करियर 

ईशान ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2016 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 128 मुकाबले खेले हैं और इसकी 121 पारियों में 29.55 की औसत और 141.69 की स्ट्राइक रेट से 3,310 रन बनाए हैं। इस विकेटकीकपर बल्लेबाज ने 20 अर्धशतक और एक शतक लगाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106* रन रहा है। ईशान अब तक 64 कैच लपक चुके हैं। उन्होंने 6 स्टंप आउट भी किए हैं।

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