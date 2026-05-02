IPL 2026: GT के कप्तान शुभमन गिल का PBKS के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 46वां मुकाबला गुजरात टाइटंस (GT) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले में GT के कप्तान शुभमन गिल से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। गिल इस संस्करण अच्छे फॉर्म में है और उनके आंकड़े PBKS के खिलाफ कमाल के रहे हैं। कप्तान के तौर पर भी इस खिलाड़ी का अब तक का प्रदर्शन ठीक रहा है। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
PBKS
PBKS के खिलाफ ऐसा रहा है गिल का प्रदर्शन
गिल ने PBKS के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 15 मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 59.30 की उम्दा औसत के साथ 593 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान गिल की स्ट्राइक रेट 146.78 की रही है। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 96 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने PBKS के खिलाफ 60 चौके और 15 छक्के भी लगाए हैं।
छठे
IPL 2026 में छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
गिल IPL 2026 में छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 46.62 की औसत और 155.41 की स्ट्राइक रेट से 373 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 86 रन रहा है। इस संस्करण उनके बल्ले से 34 चौके और 17 छक्के निकले हैं। IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन (433*) केएल राहुल के नाम है।
करियर
ऐसा रहा है गिल का IPL करियर
गिल ने साल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 126 मैच खेले हैं, जिसकी 123 पारियों में लगभग 40 की औसत और 140.03 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,239 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 29 अर्धशतक निकले हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन का रहा है। वह इस लीग में अब तक 136 छक्के भी जड़ चुके हैं।