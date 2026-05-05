IPL 2026: अभिषेक शर्मा का PBKS के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

IPL 2026: अभिषेक शर्मा का PBKS के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 49वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का सामना पंजाब किंग्स (PBKS) से 6 मई को राजीव गांधी स्टेडियम में होगा। SRH के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस सीजन में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वह PBKS के खिलाफ भी अगले मुकाबले में अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे। इस बीच अभिषेक के PBKS के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
PBKS के खिलाफ अभिषेक का प्रदर्शन
अभिषेक ने PBKS के खिलाफ 9 मैच खेले हैं, जिसकी 9 पारियों में 55.42 की औसत के साथ 388 रन बनाए। इस बीच उन्होंने एक शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। IPL 2026 की पहली भिड़ंत में उन्होंने PBKS के खिलाफ 28 गेंदों में 74 रन बनाए थे। उनके अर्धशतक के बावजूद SRH को हार मिली थी। उन्होंने 2019 में पहली बार इस टीम के खिलाफ मैच खेला था।
प्रदर्शन
अभिषेक का PBKS के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ प्रदर्शन
अभिषेक और अर्शदीप सिंह 8 IPL पारियों में आमने-सामने हुए हैं। अभिषेक ने इस तेज गेंदबाज के खिलाफ 43 गेंदों में 85 रन बनाए थे। अर्शदीप ने उन्हें एक बार आउट किया है। युजवेंद्र चहल के विरुद्ध अभिषेक ने 19 गेंदों में 47 रन बनाए हैं। चहल ने उन्हें एक बार आउट किया है। मार्को जानसन के सामने अभिषेक ने 12 गेंदों में 39 रन बनाए हैं। इस बीच वह आउट नहीं हुए हैं।
करियर
शानदार रहा है अभिषेक का IPL करियर
अभिषेक ने 2018 में अपने IPL करियर की शुरुआत की थी। अभिषेक ने अब तक 87 मुकाबले खेले हैं और इसकी 84 पारियों में 29.68 की औसत और 170.00 की स्ट्राइक रेट से 2,256 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रन रहा है। वह SRH के अलावा दिल्ली कैपिटल्स (DC) का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।