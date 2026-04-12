IPL 2026: MI बनाम RCB मुकाबले में वायरल हुए मजेदार मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 20वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 18 रन से हराया। वानखेड़े स्टेडियम में जीत के लिए मिले 241 रन के लक्ष्य को MI की टीम हासिल करने में नाकाम रही। RCB की जीत में विराट कोहली (50), फिल सॉल्ट (78) और रजत पाटीदार (53) की अहम भूमिका रही। इस मैच में दौरान सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स वायरल हुए, उन पर एक नजर डालते हैं।
साझेदारी
कोहली और सॉल्ट ने लगाए अर्धशतक
कोहली ने IPL में अपना 65वां अर्धशतक 37 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले फिल सॉल्ट का अच्छा साथ निभाया। कोहली ने सॉल्ट (78) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 120 रन की साझेदारी की। इसके बाद रजत पाटीदार (53) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 65 रन जोड़े। कोहली 38 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रन बनाकर आउट हुए।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Salt 78(35)* 💀🔥 Kohli 35(25)* 😭😭 pic.twitter.com/QeiUW1ga3n— AdityaVarma (@AdityaVarma45_) April 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
VIRAT KOHLI PHIL SALT pic.twitter.com/mTGFbR69HF— Dinda Academy (@academy_dinda) April 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
PHIL SALT IS BACK 😭❤️ pic.twitter.com/OS9keK7zG2— ` (@chixxsays) April 12, 2026
जानकारी
पाटीदार के अर्धशतक पर ऐसी रही प्रतिक्रियाएं
पाटीदार ने आते ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने 20 गेंदों में 53 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल रहे।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Rajat Patidar On Fire 🥵🥵#MIvsRCB #RCBvsMI pic.twitter.com/F7ci3NPHDu— Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) April 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Rajat Patidar vs spinners… and it's Markande again, almost in tears 😭 pic.twitter.com/sDBkPqYEPN— Dinda Academy (@academy_dinda) April 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Salt was playing with strike 200 but this Patidar playing with strike rate 400 😭 pic.twitter.com/vfRlaglo6v— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Spectators watching Rajat Patidar batting at Wankhede :#MIvsRCB pic.twitter.com/ndkCpIB95q— Chota Chapri 2.0 (@chota_chapri8) April 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Phil Salt and Rajat Patidar with Mumbai Indians bowlers today #MIvsRCB pic.twitter.com/Hzt8PdhA9W— Aman_Chain 🏳️ (@Amanprabhat9) April 12, 2026
जानकारी
MI के गेंदबाजों ने लुटाए खूब रन
MI के गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए। जसप्रीत बुमराह ने बिना विकेट लिए 35 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने 39 रन देते हुए एक विकेट चटकाया। मयंक मारकंडे ने 2 ओवर में 40 रन लुटाए। बोल्ट और सैंटनर भी महंगे साबित हुए।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
MI bowling#MIvsRCB pic.twitter.com/ndQtenF2yE— Rajabets 🇮🇳👑 (@rajabetsindia) April 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Jasprit Bumrah is wicketless after four matches pic.twitter.com/aouOQ4ofjw— Sagar (@sagarcasm) April 12, 2026