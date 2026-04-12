IPL 2026: LSG बनाम GT मुकाबले में वायरल हुए मजेदार मीम्स
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 19वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 7 विकेट से हराया। इकाना स्टेडियम में जीत के लिए मिले 165 रन के लक्ष्य को GT ने कप्तान शुभमन गिल की पारी की मदद से हासिल किया। यह मौजूदा सीजन में GT की दूसरी जीत साबित हुई। इस मैच में दौरान सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स वायरल हुए, उन पर एक नजर डालते हैं।
पंत के खराब प्रदर्शन पर ऐसी रही प्रतिक्रियाएं
LSG के कप्तान ऋषभ पंत टीम को संकट से निकालने में नाकाम रहे। LSG ने जब 14 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब पंत क्रीज पर आए। उन्होंने 11 गेंदों में 18 रन की पारी खेली। उन्होंने इस छोटी पारी में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। वह बड़ी साझेदारी करने में नाकाम रहे। उनकी इस विफलता के बाद सोशल मीडिया पर उनको लेकर खूब ट्रोल किया गया।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Paisa barbaad... Rishabh Pant 🥲#LSGvsGT pic.twitter.com/PQ7OJrSAMP— Rajabets 🇮🇳👑 (@rajabetsindia) April 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Pant has been dismissed 4 times by Mohammed Siraj and 3 times by Rashid Khan pic.twitter.com/LcM1BIO9Xt— Sandy (@flamboypant) April 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Rishabh pant stunt acha karta hai.— भस्मासुर (@_Bhasmasura) April 12, 2026
#LSGvsGT pic.twitter.com/k7CrMGg7Ag
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Bad day Rishabh Pant💔#LSGvsGT pic.twitter.com/HKWuJJoMlT— Sarcasm (@sarcastic_us) April 12, 2026
निकोलस पूरन भी हुए ट्रोल
निकोलस पूरन भी खराब फॉर्म में चल रहे हैं। वह 21 गेंदों में 19 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने 2 छक्के लगाए। इस धीमी पारी के लिए उनको भी ट्रोल किया गया।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Goenka sahab stadium me se Ayush Badoni, Nicholas Pooran and Abdul Samad ko 80-90 ki strike-rate se khelte dekhte hue :#LSGvsGT pic.twitter.com/At0PfrHobr— Chota Chapri 2.0 (@chota_chapri8) April 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Nicholas pooran and Abdul Samad pic.twitter.com/Mm7c2u02Qw— Aegon | Targaryen (@45tillthend) April 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Nicholas Pooran announced his retirement from all forms all cricket.— Harshit (@I_am_Harshit_17) April 12, 2026
Josh Inglis will replace him in next game. Nicholas Pooran will serve as batting coach in Lucknow Super Giants Nowonwards pic.twitter.com/vuLn3fm1A2
प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी ने सबका ध्यान खींचा
GT की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर में 28 रन देते हुए 4 विकेट लिए। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते ही विपक्षी टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। वह फिलहाल पर्पल कैप के प्रमुख दावेदार हैं।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Prasidh Krishna Prasidh Krishna— 𝚅𝚊𝚛𝚞𝚗¹⁸ (@varunx18) April 12, 2026
For Country For Franchise
Gujarat Titans Indiapic.twitter.com/TdRiG4UvR3
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Prasidh Krishna when he sees purple cap in the IPL #LSGvsGT pic.twitter.com/W52Mj3KRsg— Babu (@Xlr8_Ben01) April 12, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Prasidh krishna over bumrah— WATERBALI (@WATERBALI_7_7) April 12, 2026
🗿🗿🗿 pic.twitter.com/I7ACER9MKu