IPL 2026: SRH बनाम RR मुकाबले में वायरल हुए मजेदार मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 21वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 57 रन से हराया। हैदराबाद में हुए मैच में जीत के लिए मिले 217 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को RR की टीम हासिल नहीं कर सकी। IPL 2026 में यह SRH की दूसरी जीत है, जबकि RR की यह पहली हार है। इस मैच में दौरान सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स वायरल हुए, उन पर एक नजर डालते हैं।
अभिषेक
खाता भी नहीं खोल सके अभिषेक शर्मा
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी SRH की खराब शुरुआत रही। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपनी पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हुए। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने उनका विकेट हासिल किया। क्रिकइंफो के अनुसार, अभिषेक ने इस साल टी-20 में 18 मैचों में अब तक 7 बार शून्य पर आउट हुए। यह मौजूदा सीजन में उनका दूसरा डक है। उनके आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं देखने को मिली।
Abhishek Sharma today inning 🥲#SRHvsRR #RRvsSRH pic.twitter.com/BLgFP1i0qz— Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) April 13, 2026
Abhishek Sharma #SRHvsRR #RRvsSRH pic.twitter.com/Cxk4lTtOMJ— भस्मासुर (@_Bhasmasura) April 13, 2026
Yuvraj Singh to Abhishek Sharma after watching his getting out 0 again.#SRHvsRR pic.twitter.com/kOJAmnHOwE— 4pennyonhorse (@4pennyonhorse) April 13, 2026
Puli Abhishek sharma #SRHvsRR pic.twitter.com/VD5fwL4OOJ— Brandon Mayhew (@mayhewww5) April 13, 2026
किशन
किशन शतक से चूके
SRH ने जब शून्य के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब किशन क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और जोफ्रा आर्चर के ओवर में चौका और छक्का लगाया। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में उन्होंने 30 गेंकरियर दों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की। अच्छी लय में दिख रहे किशन 44 गेंदों में 91 रन बनाकर आउट हुए।
80(38) vs RCB when openers failed— Dex (@DexMawa) April 13, 2026
91(44) today when openers failed again
Captain Ishan kishan, take a bow🙏
pic.twitter.com/f4fYgDR8sf
What a knock, Ishan Kishan #SRHvsRR pic.twitter.com/v7OtLwKTbe— Rajabets 🇮🇳👑 (@rajabetsindia) April 13, 2026
Ishan kishan innings today 🔥🥵 pic.twitter.com/I7JTJ35lOs— Eleven 🧡 (@aravindaareddy) April 13, 2026
Ishan Kishan against RR bowlers today pic.twitter.com/ss8jxZyvYt— Dhruv™ ⭐ (@Dhruv_Axom) April 13, 2026
जानकारी
जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी पर ऐसी रही प्रतिक्रियाएं
आर्चर ने अभिषेक को आउट करने के अलावा नितीश रेड्डी का भी विकेट लिया। इस तेज गेंदबाज ने अपने 4 ओवर में 37 रन दिए।
Jofra Archer after removing Abhishek Sharma for a golden duck : pic.twitter.com/9IfjagGgjO— Chota Chapri 2.0 (@chota_chapri8) April 13, 2026
Jofra Archer To Zimbhishek pic.twitter.com/pjIZy6fFUf— 𝗣ᴀɴᴅᴜ_𝗚ᴀᴅᴜ⚡ (@PANDUGADURA1) April 13, 2026
हिंगे
हिंगे की गेंदबाजी पर फूटा प्रतिक्रियाओं का सैलाब
दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपनी दूसरी ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी (0) का विकेट चटकाया। उन्होंने उसी ओवर के चौथी ही गेंद पर अच्छी फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरेल (0) का शिकार किया। अपने पहले ही ओवर के आखिरी गेंद पर उन्होंने लुआन-ड्रे प्रिटोरियस को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया। वह पारी के पहले ओवर में 3 विकेट लेने वाले IPL इतिहास के पहले गेंदबाज बने।
Ian Bishop in next SRH match pic.twitter.com/8O2UEq7p7W— Sagar (@sagarcasm) April 13, 2026
Praful Hinge in a batsman dominated league 🔥 pic.twitter.com/btvdO2zNYk— Homie (@homelander_yyy) April 13, 2026
Lord Praful Hinge 🔥 pic.twitter.com/pGcZcj0NH2— Kamina (@bittu7664) April 13, 2026
Ian Bishop researching Praful Hinge Vidarbha Ranji FC records pic.twitter.com/A1CxVdkxFd— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) April 13, 2026
प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन ने लिए 4-4 विकेट
Praful Hinge to Sakib Hussain pic.twitter.com/QYb4TYcGrp— Sagar (@sagarcasm) April 13, 2026