LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / IPL 2026: PBKS बनाम SRH मुकाबले में वायरल हुए मजेदार मीम्स
IPL 2026: PBKS बनाम SRH मुकाबले में वायरल हुए मजेदार मीम्स
प्रियांश ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@IPL)

लेखन अंकित पसबोला
Apr 11, 2026
07:50 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 17वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हराया। मैच में SRH ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219/6 का स्कोर बनाया। जवाब में PBKS की टीम ने प्रियांश आर्य (57), प्रभसिमरन सिंह (51), और श्रेयस अय्यर (69*) की मदद से लक्ष्य हासिल किया। इस मैच के दौरान कुछ मजेदार मीम वायरल हुए, उन पर एक नजर डालते हैं।

पावरप्ले 

अभिषेक और हेड की बदौलत SRH ने पावरप्ले में बनाए 105 रन 

अभिषेक ने 28 गेंदों में 74 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। उन्होंने विपक्षी टीम के हर गेंदबाज की जमकर खबर ली। अभिषेक के जोड़ीदार ट्रेविस हेड ने 23 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 38 रन की पारी खेली। SRH ने पावरप्ले का तीसरा सर्वोच्च स्कोर (105/0) दर्ज किया। इस सूची में शीर्ष 2 स्कोर भी SRH के ही नाम हैं।

ट्विटर पोस्ट

Advertisement

जानकारी

क्लासेन ने की धीमी बल्लेबाजी 

SRH की जोरदार शुरुआत के बावजूद हेनरिक क्लासेन आज अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने में नाकाम रहे। वह 33 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का लगाया।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

जानकारी

अभिषेक की पारी पर ऐसी रही मजेदार प्रतिक्रिया 

अभिषेक घरेलू स्तर पर अपने राज्य पंजाब क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में चंडीगढ़ में PBKS के खिलाफ रन बनाकर उन्होंने कुछ प्रशंसकों का दिल तोड़ा होगा। इस पर सोशल मीडिया पर खूब मजे लिए गए।

ट्विटर पोस्ट

अय्यर 

अय्यर ने खेली कप्तानी पारी 

लक्ष्य का पीछा करते हुए PBKS ने जब 117 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। उन्होंने शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी की। हालांकि, क्रीज पर टिक जाने के बाद उन्होंने रन गति में इजाफा किया और अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 33 गेंदों में 69 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए।

ट्विटर पोस्ट

ट्विटर पोस्ट

Advertisement