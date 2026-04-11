IPL 2026: CSK बनाम DC मुकाबले में वायरल हुए मजेदार मीम्स
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 18वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 23 रन से हराया। एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुए मैच में CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212/2 का स्कोर बनाया, जिसमें संजू सैमसन ने शतक (115*) लगाया। जवाब में DC की टीम 189 रन पर सिमट गई। इस मैच में दौरान सोशल मीडिया पर मजेदार मीम वायरल हुए, उन पर एक नजर डालते हैं।
गायकवाड़
धीमी पारी खेलकर ट्रोल हुए गायकवाड़
CSK की ओर से शुरुआत करते हुए रुतुराज गायकवाड़ आक्रामक पारी खेलने में नाकाम रहे। वह सिर्फ 18 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने सिर्फ 1 चौका लगाया। IPL 2026 में CSK के कप्तान ने अब तक निराश किया है। जहां एक तरफ अन्य टीमों के सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में खेल रहे हैं तो दूसरी तरफ गायकवाड़ अपनी फॉर्म तलाश रहे हैं। ऐसे में उनको जमकर ट्रोल किया गया।
MS Dhoni jab Ruturaj Gaikwad bole bhai thodi pitch slow thi 😭 #CSKvsDC pic.twitter.com/ahk96EbrPc— Raja Babu (@GaurangBhardwa1) April 11, 2026
Captain Ruturaj got a huge welcome in the academy after his fantabulous 15 off just 18 balls with an earth shattering SR of 83.— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 11, 2026
The academy truly admires Rutu's commitment to the academy 🥵 pic.twitter.com/k9r9OYQ3sZ
Sir captain khud team mein fit nahi baith raha..#CSKvsDC pic.twitter.com/tXick0GdHI— 𝙎 (@Alreadysad__) April 11, 2026
Ruturaj Gaikwad in CSK 😭😭#CSKvsDC #DCvsCSK pic.twitter.com/J4XUqcKPl8— Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) April 11, 2026
सैमसन
सैमसन के शतक पर जोरदार रही प्रतिक्रियाएं
सैमसन ने IPL 2026 की अपनी शुरुआती 3 पारियों में निराश किया था। उन्होंने अपने खराब प्रदर्शन को भुलाते हुए आखिरकार शानदार शतक लगाया। यह उनके IPL करियर का कुल चौथा शतक साबित हुआ। उनकी इस पारी की मदद से CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन से अधिक का स्कोर खड़ा किया। सैमसन अब IPL में 5वें सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले (संयुक्त रूप से) बल्लेबाज बने हैं।
Sanju Samson finally making a 100, not 89 or 97 pic.twitter.com/BLHSAeYaEn— Sagar (@sagarcasm) April 11, 2026
CSK fans watching Sanju Samson finally performed #CSKvsDCpic.twitter.com/PChMPhiBUj— Shiv (@mr_Tubun) April 11, 2026
When you realise the 1st century of IPL 2026 came from a CSK batter pic.twitter.com/L2j5Cbi3v0— Sagar (@sagarcasm) April 11, 2026
Sanju Samson 🔥🥳🥳#CSKvsDC pic.twitter.com/2XcLjZnx08— SwatKat💃 (@swatic12) April 11, 2026
sanju samson be like: pic.twitter.com/Hz2920YMw1— Xavier Uncle (@xavierunclelite) April 11, 2026
जानकारी
CSK ने दर्ज की अपनी पहली जीत
IPL 2026 में CSK ने अपनी पहली जीत दर्ज की। इससे पहले CSK को अपने शुरुआती 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था।
Scene From Dressing Room #CSKvsDC #DCvsCSK pic.twitter.com/ugnYSULOjk— Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) April 11, 2026
Dhoni From Dressing Room 🥳#CSKvsDC #DCvsCSK pic.twitter.com/rUHqhmxYrl— Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) April 11, 2026
Other teams to Delhi capitals pic.twitter.com/CBZLvDuX8j— Sagar (@sagarcasm) April 11, 2026