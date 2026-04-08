IPL 2026: RR बनाम MI मुकाबले में वायरल हुए ये मजेदार मीम्स
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 13वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 27 रन से शानदार जीत मिली। बारिश के कारण ये मुकाबला सिर्फ 11-11 ओवर का हो गया था। RR पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। उनके सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और मुंबई इंडियंस (MI) के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। सोशल मीडिया पर इन खिलाड़ियों के मीम्स खूब वायरल हो रहे हैं। आइए उनपर नजर डालते हैं।
यशस्वी और वैभव ने खेली धमाकेदार पारी
यशस्वी ने सिर्फ 32 गेंदों का सामना किया और 77 रन बना दिए। उनके बल्ले से 10 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 240.63 की रही। पहले विकेट के लिए वैभव के साथ उन्होंने 30 गेंदों में 80 रन की साझेदारी निभाई। वैभव 14 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए। इस खिलाड़ी ने जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में 2 छक्के लगाए। RR ने 150/3 का स्कोर बनाया। जवाब में MI 123/9 का स्कोर ही बना पाई।
वैभव ने मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की
Vaibhav to Bumrah on very first ball pic.twitter.com/etZfElvOND— VikramShelby (@MrVicky184) April 7, 2026
जसप्रीत बुमराह को खेलने में भी वैभव को परेशानी नहीं हुई
Vaibhav Suryavanshi standing upto Jasprit Bumrah pic.twitter.com/zgPkvppabE— Sagar (@sagarcasm) April 7, 2026
यशस्वी की पारी भी धमाकेदार रही
Riyan Parag: Sirf 11 overs ka match hai— Sagar (@sagarcasm) April 7, 2026
Yashasvi Jaiswal: pic.twitter.com/yYIZKYpOyv
हार्दिक ने कम रन खर्च किए
हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर में 17 रन दिए। उनकी इकॉनमी रेट 8.50 की रही। दीपक चाहर ने 1 ओवर में 22 रन खर्च कर दिए। ट्रेंट बोल्ट ने भी 1 ओवर में 22 रन दिए। शार्दुल ठाकुर ने 2 ओवर में 36 रन दिए।
हार्दिक के मीम्स भी वायरल हुए
when even Bumrah is going for runs but you have Mahieka Sharma's luck with you pic.twitter.com/qua71a51mN— soo washed (@anubhav__tweets) April 7, 2026
बुमराह को IPL 2026 में एक भी विकेट नहीं मिल पाया है
बुमराह IPL 2026 में एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं। RR के खिलाफ मैच में उन्होंने 3 ओवर गेंदबाजी की और 32 रन खर्च किए। उनकी इकॉनमी रेट 10.70 की रही। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनका भी खूब मजाक उड़ा।
बुमराह इस सीजन अपने लय में नजर नहीं आए हैं
In this IPL number of wickets taken by:— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 7, 2026
- Riyan Parag: 1
- Shivam Dube: 1
- Jasprit Bumrah: 0 pic.twitter.com/uOclRSJKj2
मुकाबले के कुछ और मजेदार मीम्स
Jaiswal and Vaibhav Sooryavanshi with MI bowlers :#RRvsMI pic.twitter.com/7B6NXbzFPu— Kartik🔥 (@KaiseAanaHuaaa) April 7, 2026
MI के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए
Rohit Sharma, Riyan Rickleton And Surya Kumar Yadav in chase of 151 in 11 Overs: pic.twitter.com/6BGTBDKxxA— Dinda Academy (@academy_dinda) April 7, 2026