हेनरिक क्लासेन ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

IPL 2026: हेनरिक क्लासेन ने लगातार दूसरे मैच में जड़ा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 05:49 pm Apr 05, 202605:49 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 10वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने शानदार अर्धशतकीय पारी (62 रन) खेली। ये उनके IPL करियर का 9वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 33 गेंदों में पूरा किया। क्लासेन ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ IPL में अपना पहला ही अर्धशतक लगाया। IPL 2026 में इस खिलाड़ी का यह लगातार दूसरा अर्धशतक रहा। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।