IPL 2026: हेनरिक क्लासेन ने लगातार दूसरे मैच में जड़ा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 10वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने शानदार अर्धशतकीय पारी (62 रन) खेली। ये उनके IPL करियर का 9वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 33 गेंदों में पूरा किया। क्लासेन ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ IPL में अपना पहला ही अर्धशतक लगाया। IPL 2026 में इस खिलाड़ी का यह लगातार दूसरा अर्धशतक रहा। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही क्लासेन की पारी और साझेदारी
क्लासेन ने 41 गेंदों का सामना किया और 62 रन बनाकर आवेश खान की गेंद पर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 151.22 की रही। एक समय SRH के 4 बल्लेबाज 26 रन पर पवेलियन में थे। यहां से क्लासेन ने नितीश रेड्डी (56 रन) के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों ने 63 गेंदों में 116 रन की साझेदारी निभाई। इस कारण टीम का स्कोर 20 ओवर के बाद 156/9 का रहा।
करियर
ऐसा रहा है क्लासेन का IPL करियर
क्लासेन ने पहला IPL मुकाबला साल 2018 में खेला था। उन्होंने 52 मुकाबले खेले हैं और इसकी 48 पारियों में 40.62 की औसत और 167.52 की स्ट्राइक रेट से 1,625 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105* रन रहा है। क्लासेन ने IPL में 109 चौके और 93 छक्के लगाए हैं। इस संस्करण उन्होंने 3 पारियों में 48.33 की औसत और 147.95 की स्ट्राइक रेट से 145 रन जड़े हैं।