IPL 2026: हार्दिक पांड्या पर लगा 12 लाख का जुर्माना, टिम डेविड पर भी हुई कार्रवाई

डेविड

डेविड ने अंपायरों के मांगने के बावजूद नहीं दी गेंद

पहली घटना तब हुई जब अंपायरों ने RCB की पारी के 18वें ओवर (17.2) के दौरान गेंद बदली। डेविड गेंद को अपने हाथ में लेकर देख रहे थे और बार-बार कहे जाने के बावजूद उन्होंने गेंद अंपायरों को नहीं सौंपी। इसके बाद दूसरी घटना 20वें ओवर (19.2) के दौरान हुई, जब उन्होंने फिर से गेंद अंपायरों को नहीं सौंपी। स्पष्ट तौर पर इन घटनाओं में अंपायरों के निर्देशों या आदेशों का पालन नहीं किया गया।