IPL 2026: GT ने DC को 1 रन से हराया, वायरल हुए ये मजेदार मीम्स 

DC को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 2 रन की दरकार थी। प्रसिद्ध कृष्णा की 5वीं गेंद पर मिलर ने शॉट लगाया और इसके बावजूद सिंगल लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर मिलर कोई शॉट नहीं लगा सके और रन दौड़ने के प्रयास में कुलदीप यादव रन आउट हुए। विकेटकीपर जोस बटलर ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए कुलदीप को रन आउट किया और टीम की जीत सुनिश्चित की।

पारी

केएल राहुल ने खेली शानदार पारी

राहुल ने 52 गेंदों का सामना किया और 92 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 176.92 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए पथुम निसांका के साथ 49 गेंदों में 76 रन की साझेदारी निभाई। इस संस्करण के पहले 2 मैच में राहुल कुछ खास नहीं कर पाए थे। इस खिलाड़ी ने मिलर के साथ 20 गेंदों में 35 और ट्रिस्टन स्टब्स के साथ 16 गेंदों में 26 रन भी जोड़े।