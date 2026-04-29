IPL 2026: GT बनाम RCB मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी अहमदाबाद की पिच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 42वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से 30 अप्रैल को होगा। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली RCB ने अब तक 6 मैच जीते हैं और 2 में शिकस्त झेली है। वहीं, शुभमन गिल के नेतृत्व वाली GT ने 4 मुकाबले जीते हैं और 4 में ही हार झेली है। आइए मैच से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड दोनों टीमों के बीच रहा है लगभग बराबरी का मुकाबला IPL के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 7 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान RCB को 4 मैच में जीत मिली है। GT ने भी 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं। IPL 2026 की पहली भिड़ंत में RCB ने GT को 5 विकेट से हराया था। IPL 2025 में दोनों टीमों के बीच एक मैच हुआ था। उस मुकाबले को GT ने 8 विकेट से अपने नाम किया था।

GT ऐसी हो सकती है GT की प्लेइंग इलेवन GT ने अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को हराया था। उस मैच में साई सुदर्शन ने 87 रन की पारी खेली थी। वह कप्तान गिल के साथ मिलकर एक बार फिर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे। संभावित एकादश: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राशिद खान, जेसन होल्डर, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा और अशोक शर्मा।

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RCB इस संयोजन के साथ उतर सकती है RCB की टीम RCB ने अपने पिछले मैच में DC को 9 विकेट से हराया था। उस मैच में DC की टीम सिर्फ 75 रन पर सिमट गई थी। RCB से जोश हेजलवुड ने 4 और भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए थे। तेज गेंदबाजों की ये जोड़ी अगले मैच में भी कहर बरपाना चाहेगी। संभावित एकादश: जैकब बेथल, विराट कोहली, देवदत्त पडीक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, और सुयश शर्मा।

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जानकारी ये हो सकते हैं दोनों टीमों के इम्पैक्ट प्लेयर GT: राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, मानव सुथार, कुलवंत खेजरोलिया और अनुज रावत। RCB: रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, और अभिनंदन सिंह।

पिच कैसा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का मिजाज? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में काली और लाल मिट्टी की अलग-अलग पिचें हैं। लाल मिट्टी की पिचें काली मिट्टी की तुलना में तेज गेंदबाजों को अधिक सहायता प्रदान करती हैं। यहां बल्लेबाजों को आमतौर पर रन बनाना आसान रहता है। हालांकि, शुरुआती कुछ ओवर चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। काली मिट्‌टी की पिच पर उछाल सामान्य होता है, लेकिन स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलती है। हाउस्टेट के मुताबिक, IPL में यहां पहली पारी का औसत स्कोर 179 रन है।

जानकारी कैसा रहेगा मौसम का हाल? एक्यूवेदर के मुताबिक, 30 अप्रैल को अहमदाबाद में अच्छी गर्मी होगी। दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे होगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें कोहली इस सीजन में भी निरंतर रन बना रहे हैं। उन्होंने 8 पारियों में 58.50 की औसत और 162.50 की स्ट्राइक रेट के साथ 351 रन बनाए हैं। GT के कप्तान गिल ने 7 पारियों में 47 की औसत और 148.64 की स्ट्राइक रेट के साथ 330 रन अपने नाम किए हैं। गेंदबाजी में भुवनेश्वर इस सीजन में अब तक 16.85 की औसत और 7.61 की इकॉनमी रेट से 14 विकेट लिए हैं।