IPL 2026: GT बनाम PBKS मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी अहमदाबाद की पिच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 46वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) का सामना पंजाब किंग्स (PBKS) से 3 मई को होगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली PBKS ने अब तक 6 मैच जीते हैं और एक में शिकस्त झेली है। वहीं, शुभमन गिल के नेतृत्व वाली GT ने 5 मुकाबले जीते हैं और 4 में हार झेली है। ऐसे में आइए मैच से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड दोनों टीमों के बीच बराबरी का रहा है मुकाबला IPL के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 7 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान GT को 3 मैच में जीत मिली है। 4 मैच PBKS ने अपने नाम किए हैं। IPL 2026 में दोनों टीमों के बीच ये दूसरा मुकाबला होगा। पहला मैच PBKS ने 3 विकेट से अपने नाम किया था। IPL 2025 में दोनों के बीच एक मैच हुआ था और उसे भी PBKS ने 11 रन से जीता था।

प्लेइंग इलेवन ऐसी हो सकती है GT की प्लेइंग इलेवन GT ने अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 4 विकेट से हराया था। टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर RCB को सिर्फ 155 रन पर ऑलआउट कर दिया था। GT इसी प्रदर्शन को PBKS के खिलाफ भी दोहराना चाहेगी। कप्तान शुभमन गिल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। संभावित एकादश: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेसन होल्डर, शाहरुख खान, वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और मानव सुथार।

Advertisement

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है PBKS PBKS को अपने आखिरी मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में वह उस हार को भूलाकर GT के खिलाफ जोरदार वापसी करने को देखेगी। शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान श्रेयस अय्यर से एक ताबड़तोड़ पारी की उम्मीद होगी। संभावित एकादश: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कॉनॉली, सूर्यांश शेडगे, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल।

Advertisement

जानकारी ये हो सकते हैं दोनों टीमों के इम्पैक्ट प्लेयर PBKS: विष्णु विनोद, विजयकुमार वैशाक, जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बरार और मुशीर खान। GT: राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, निशांत सिंधु और कुलवंत खेजरोलिया।

पिच रिपोर्ट कैसा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का मिजाज? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में काली और लाल मिट्टी की अलग-अलग पिचें हैं। लाल मिट्टी की पिचें काली मिट्टी की तुलना में तेज गेंदबाजों को अधिक सहायता प्रदान करती हैं। यहां बल्लेबाजों को आमतौर पर रन बनाना आसान रहता है। हालांकि, शुरुआती कुछ ओवर चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। काली मिट्‌टी की पिच पर उछाल सामान्य होता है, लेकिन स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलती है। हाउस्टेट के मुताबिक, IPL में यहां पहली पारी का औसत स्कोर 179 रन है।

जानकारी ऐसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम एक्यूवेदर के मुताबिक, 3 मई को अहमदाबाद में अच्छी गर्मी होगी। दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे होगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें GT के लिए सुदर्शन ने पिछले 10 मैचों में 40.8 की औसत से 408 रन बनाए हैं। गिल के बल्ले से पिछले 9 मैचों में 374 रन निकले हैं। PBKS के लिए श्रेयस ने पिछले 10 मैच में 180.45 की स्ट्राइक रेट से 397 रन बनाए हैं। गेंदबाजों में रबाडा ने पिछले 9 मैच में 9.66 की इकॉनमी से 14 विकेट लिए हैं। PBKS से चहल ने पिछले 9 मैचों में 9.61 की इकॉनमी से 9 विकेट चटकाए हैं।