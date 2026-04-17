IPL 2026: GT ने टॉम बैंटन की जगह इस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को शामिल किया

सीरीज

एस्टरहुइजन ने पिछले महीने किया था टी-20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू

एस्टरहुइजन ने पिछले महीने ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के लिए अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। उस सीरीज में उन्होंने 5 मैचों में 200 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 50.00 और स्ट्राइक रेट 145.98 रहा था। अपने टी-20 करियर में उन्होंने 44 मैचों में 129.87 की स्ट्राइक रेट से 926 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 75 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 5 अर्धशतक लगाए।