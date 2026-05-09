IPL 2026: GT ने RR को हराते हुए लगातार चौथी जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 52वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 77 रन से हरा दिया। IPL 2026 में GT ने अपनी 7वीं जीत दर्ज की है। उसे 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इस संस्करण ये उनकी लगातार चौथी जीत है। वहीं, RR को 5वीं हार मिली है। टीम ने 6 मैच अपने नाम किए हैं। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में RR ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। GT ने साई सुदर्शन (55) और शुभमन गिल (84) की शानदार पारियों की दम पर 229/4 का बड़ा स्कोर बना दिया। जवाब में वैभव सूर्यवंशी ने 16 गेंदों में 36 रन बनाकर ताबड़तोड़ शुरुआत तो दी, लेकिन इसके बाद उनके नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। टीम 16.3 ओवर में 152 का स्कोर ही बना सकी। राशिद खान ने 4 विकेट और जेसन होल्डर ने 3 विकेट चटकाए।

पारी सुदर्शन ने जड़ा RR के खिलाफ तीसरा अर्धशतक सुदर्शन ने मैच में 36 गेंदों का सामना किया और 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 152.78 की रही। ये उनके IPL करियर का 16वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने RR के खिलाफ अपने IPL करियर का तीसरा पचासा जड़ा। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने चौथा अर्धशतक लगाया। अब तक इस खिलाड़ी ने IPL में कुल 51 पारियों में 2,233 रन बनाए हैं।

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कप्तान गिल ने जड़ा IPL करियर का 30वां अर्धशतक गिल ने 44 गेंदों का सामना किया और 84 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें बृजेश शर्मा ने आउट किया। उनके बल्ले से 9 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 190.91 की रही। ये उनके IPL करियर का 30वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 30 गेंदों में पूरा किया। RR के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना चौथा पचाया लगाया। इस खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए सुदर्शन के साथ 65 गेंदों में 118 रन की साझेदारी निभाई।

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रिकॉर्ड गिल ने सुदर्शन के साथ मिलकर बनाया ये रिकॉर्ड सुदर्शन और गिल ने IPL में 9वीं बार 100 या उससे ज्यादा रन की साझेदारी निभाई। इसके साथ ही यह जोड़ी अब IPL इतिहास में सबसे ज्यादा बार 100+ रन की साझेदारी करने वाली संयुक्त रूप से दूसरी जोड़ी बन गई है। उनके अलावा विराट कोहली और क्रिस गेल की जोड़ी ने भी 9 बार ये कारनामा किया है। कोहली और एबी डिविलियर्स की जोड़ी इस सूची में पहले स्थान पर है। उन्होंने 10 बार ये उपलब्धि हासिल की है।

जानकारी पावरप्ले में बना ये रिकॉर्ड पावरप्ले में सुदर्शन और गिल ने मिलकर 82 रन जोड़ दिए। IPL के इतिहास में RR का पावरप्ले के दौरान ये संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर रहा। IPL 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ भी टीम ने 82 रन बनाए थे।

घातक राशिद ने तीसरी बार लिया IPL में 4 विकेट हॉल राशिद खान ने मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और 33 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 8.20 की रही। IPL में इस खिलाड़ी ने सिर्फ तीसरी बार 4 विकेट हॉल लिया। उन्होंने अब तक 147 मैच खेले हैं और इसकी 147 पारियों में 23.72 की औसत औस 7.17 की इकॉनमी रेट से 173 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/24 का रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 22.60 की औसत से 15 विकेट लिए हैं।

उपलब्धि गिल ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम गिल ने लगातार 7वें IPL संस्करण में 400+ रन बनाए। उन्होंने इस मामले में शिखर धवन और सुरेश रैना की बराबरी कर ली है। रैना ने 2008 से 2014 तक हर संस्करण में 400+ रन बनाए थे। धवन ने 2016 से 2022 तक हर संस्करण में यह कारनामा किया था। गिल 2020 से लगातार हर संस्करण में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। केएल राहुल, डेविड वार्नर और फाफ डुप्लेसिस ने लगातार 5 संस्करणों में ये कारनामा किया है।