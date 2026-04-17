IPL 2026: GT ने KKR को हराकर दर्ज की लगातार तीसरी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में KKR ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ और एक समय टीम के 4 बल्लेबाज 87 रन पर पवेलियन में थे। कैमरून ग्रीन (79) की शानदार पारी की मदद से टीम 180 का स्कोर बनाने में सफल रही। जवाब में शुभमन गिल (86) और जोस बटलर (25) की धमाकेदार पारियों के दम पर GT को आसान जीत मिल गई। उसने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

अर्धशतक ग्रीन ने KKR के लिए लगाया पहला अर्धशतक ग्रीन ने 55 गेंदों में 79 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 143.64 की रही। यह उनके IPL करियर का तीसरा अर्धशतक साबित हुआ, जिसे उन्होंने 34 गेंदों में पूरा किया। KKR के लिए खेलते हुए ग्रीन ने अपना पहला अर्धशतक लगाया। ग्रीन ने अब तक IPL में कुल 35 मुकाबले खेले हैं और इसकी 34 पारियों में लगभग 40 की औसत से 841 रन बनाए हैं।

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गेंदबाज कगिसो रबाडा ने KKR के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया कगिसो रबाडा ने KKR के खिलाफ उम्दा गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए। इस प्रोटियाज तेज गेंदबाज ने अपने 4 ओवर में 29 रन देते हुए ये सफलताएं हासिल की। रबाडा ने KKR के खिलाफ अब तक 11 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 24.86 की औसत और 9.24 की इकॉनमी रेट के साथ 15 विकेट लिए हैं। उन्होंने KKR के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (3/29) किया। उन्होंने इस लीग में 89 मैच में 126 विकेट लिए हैं।

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गेंदबाज GT के अन्य गेंदबाजों ने भी किया शानदार प्रदर्शन मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी 5.80 की रही। प्रसिद्ध कृष्णा ने मैच में 4 ओवर में 32 रन देते हुए 1 विकेट लिया। वहीं, अशोक शर्मा ने 4 ओवर में 45 रन देकर 2 विकेट लिए। राशिद खान पहले 3 ओवर में महंगे साबित हुए, लेकिन मैच का आखिरी ओवर अच्छा किया। उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर में 44 रन देकर 1 विकेट लिया। उनकी इकॉनमी रेट 11 की रही।

उपलब्धि वरुण ने KKR के लिए खेलते हुए पूरे किए 100 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने मैच में 2 विकेट लिए और KKR के लिए 100 विकेट पूरे कर लिए। वो इस फ्रेंचाइजी के लिए ये उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ तीसरे गेंदबाज बने। उनसे पहले आंद्रे रसेल और सुनील नरेन ने ये कारनामा किया था। वरुण ने 87 मैच की 86वीं पारी में 100 विकेट पूरे किए। रसेल ने इस टीम के लिए 133 मैच की 114 पारी में 122 विकेट चटकाए थे। नरेन ने 192 पारियों में 196 विकेट लिए हैं।

कप्तानी गिल ने खेली कप्तानी पारी गिल ने मैच में 50 गेंदों का सामना किया और 86 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 172 की रही। इस खिलाड़ी ने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये गिल के IPL करियर का 29वां अर्धशतक रहा। वह IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। गिल ने इस संस्करण 4 मैच की 4 पारियों में 62.75 की औसत से 251 रन बनाए हैं।

जानकारी गिल ने लगाया लगातार तीसरा अर्धशतक IPL 2026 में गिल ने अपना लगातार तीसरा अर्धशतक लगाया है। इससे पहले उन्होंने पिछली 2 पारियों में 56 और 70 रन की पारी खेली थी। वह 122 मैच की 119 पारियों में 4,100 से अधिक रन बनाने में कामयाब रहे हैं।