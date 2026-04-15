IPL 2026: RCB बनाम LSG मुकाबले में वायरल हुए मजेदार मीम्स
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 23वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 5 विकेट से हरा दिया। ये इस संस्करण LSG की तीसरी हार है। वहीं, RCB ने अपनी चौथी जीत दर्ज की। एक बार फिर LSG के ऋषभ पंत और निकोलस पूरन फ्लॉप रहे। सोशल मीडिया पर इन दोनों खिलाड़ियों को जमकर ट्रोल किया गया। ऐसे में आइए मैच के दौरान वायरल हुए मीम्स पर नजर डालते हैं।
पंत और पूरन ने फिर किया निराश
पंत जब बल्लेबाजी करने आए तो वह जोश हेजलवुड की गेंदों को खेल नहीं पा रहे थे। उन्हें चोट लगी और वापस पवेलियन लौट गए। जब वह दोबारा बल्लेबाजी करने आए तो भी कुछ खास नहीं किया और 6 गेंदों में 1 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर आउट हो गए। वहीं, पूरन ने 7 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर बोल्ड हो गए। पूरन ने इस संस्करण 42 रन बनाए हैं।
पंत खराब फॉर्म में चल रहे हैं
kabhi kabhi rishab pant ki harkatein dekh kar lagta hai - sanjiv goenka sahi chillata hai.— Xavier Uncle (@xavierunclelite) April 15, 2026
पूरे एक भी अच्छी पारी नहीं खेल पाए हैं
Naam Bade Darshan Chote Department of TukTuk Academy is delighted to admit Nicholas Pooran to the academy with his back-to-back marvelous knocks 😍 pic.twitter.com/XTQlMdfwYj— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 15, 2026
LSG पहली पारी में 146 रन ही बना पाई
Pant + Pooran— CWM (@Cricketwithme15) April 15, 2026
Price: 48 cr
Runs : 1(6) + 1(7) = 2(13) pic.twitter.com/o0r8x4nkfE
पंत की कप्तानी भी कुछ खास नहीं रही है
Rishabh Pant in IPL: ₹27 crore salary, 18 runs, 19 gaaliya, 20 memes.#Rishabhpant— Jitendra Choudhary JC (@yours_Jitendra) April 15, 2026
#RCBvsLSG pic.twitter.com/jaOFYuZFUT
Not playing in WC was a big W for the West Indies 💀 pic.twitter.com/w6WTovNUMI— Dinda Academy (@academy_dinda) April 15, 2026
🚨 Past few scams in India. 🚨— Sports Claus (@sportsclaus) April 15, 2026
Cameron Green added to the list. Brought by KKR in 25 Cr and it costs them 45 lakhs per score so far. pic.twitter.com/VQXtgpTKFo
रसिख सलाम ने पहली बार लिया 4 विकेट हॉल
मैच में रसिख सलाम ने 4 ओवर गेंदबाजी की और केवल 24 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 6 की रही। इस खिलाड़ी ने एडेन मार्करम (12), आयूष बडोनी (38), मुकुल चौधरी (39) और आवेश खान (1) को अपना शिकार बनाया। ये उनके IPL करियर का पहला ही 4 विकेट हॉल रहा। LSG के खिलाफ उनकी घातक गेंदबाजी के कारण पूरी टीम सिर्फ 146 रन पर ऑलआउट हो गई।
4/24, Rasikh's best IPL figures. pic.twitter.com/3R5z4nLaKR— arfan (@Im__Arfan) April 15, 2026
Rasikh 4 wickets— VikramShelby (@MrVicky184) April 15, 2026
Bhuvi 3 wickets
Krunal 2 wickets
pic.twitter.com/a8gSun9Kn2
RCB bowling lineup nowdays pic.twitter.com/E7UEM4UiT2— Kevin (@imkevin149) April 15, 2026
Rasikh, Bhuvi and Hazlewood play for my franchise RCBpic.twitter.com/5VmwyDERvH— H (@YashViratstan) April 15, 2026
Rashik over Abhinandan is like switching from Alto to Rolls Royce pic.twitter.com/1L7iurNm2Z— 𝚅𝚊𝚛𝚞𝚗¹⁸ (@varunx18) April 15, 2026
Aditya DHAR is still the 2nd greatest in india...— Praneeth VK¹⁸ (@Fantasy_d111) April 15, 2026
First is Rasikh DHAR pic.twitter.com/oATQuIiwBv
RCB BOWLING pic.twitter.com/vYb2uY9W3X— 𝙍𝘼𝙑𝙀𝙉_𝙓 (@Raven_Twitz) April 15, 2026