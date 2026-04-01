IPL 2026: KKR बनाम LSG मुकाबले में वायरल हुए मजेदार मीम्स 
मुकुल चौधरी ने मैच में शानदार पारी खेली (फाइल तस्वीर)

लेखन आदर्श कुमार
Apr 10, 2026
12:05 am
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 15वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 3 विकेट से हरा दिया। ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए KKR ने 181/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में LSG ने 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। मुकुल चौधरी ने मैच में 27 गेंदों में 54 रन बनाकर मैच पलटा। उनके मीम्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। आइए उसपर नजर डालते हैं।

मुकुल प्लेयर ऑफ द मैच बने 

मुकुल के IPL करियर का पहला अर्धशतक रहा 

मुकुल ने मैच में 7 छक्के जड़े 

LSG का शीर्षक्रम कुछ खास नहीं रहा 

जानकारी

कैमरून ग्रीन ने खेली धीमी पारी 

कैमरून ग्रीन ने मैच में 24 गेंदों का सामना किया और 32 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 133.33 की रही। उनकी धीमी बल्लेबाजी के लिए उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया।

ग्रीन की स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं रही 

रिंकू सिंह की खराब फॉर्म जारी रही

