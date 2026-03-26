IPL का आगाज 28 मार्च से होगा

IPL 2026: दूसरे चरण के शेड्यूल का हुआ ऐलान, जानिए कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले

लेखन आदर्श कुमार 06:52 pm Mar 26, 202606:52 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे चरण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। लीग चरण के शेष 50 मुकाबले 13 अप्रैल से 24 मई तक देश के 12 शहरों में खेले जाएंगे। बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और न्यू चंडीगढ़ में मुकाबले होंगे। पहले चरण का आगाज 28 मार्च से होगा। पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच होगा।