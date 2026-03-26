IPL 2026: दूसरे चरण के शेड्यूल का हुआ ऐलान, जानिए कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे चरण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। लीग चरण के शेष 50 मुकाबले 13 अप्रैल से 24 मई तक देश के 12 शहरों में खेले जाएंगे। बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और न्यू चंडीगढ़ में मुकाबले होंगे। पहले चरण का आगाज 28 मार्च से होगा। पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच होगा।
डबल हेडर
8 डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे
13 अप्रैल 2026 से टूर्नामेंट का दूसरा चरण एक बार फिर शुरू होगा, जब SRH और राजस्थान रॉयल्स (SRH) हैदराबाद में आमने-सामने होंगी। इसके साथ ही मुकाबलों का दिलचस्प दौर देखने को मिलेगा, जहां टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी। दूसरे चरण में कुल 8 डबल हेडर मुकाबले होंगे, जिसमें दोपहर के मैच 3:30 बजे और शाम के मुकाबले 7:30 बजे से खेले जाएंगे, जिससे फैंस को भरपूर क्रिकेट का मजा मिलेगा।
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यहां देखें पूरा शेड्यूल
🚨 IPL 2026 COMPLETE SCHEDULE. 🚨 pic.twitter.com/ccGjkZiTUM— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 26, 2026
पंजाब
RCB 2 मुकाबले रायपुर में खेलेगी
पंजाब किंग्स (PBKS) इस चरण में अपने घरेलू मुकाबले न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला में खेलेगी, जहां धर्मशाला में 3 मैच आयोजित होंगे। वहीं, RR जयपुर में 4 घरेलू मुकाबले खेलेगी। RCB अपने 3 घरेलू मैच बेंगलुरु और 2 मुकाबले रायपुर में खेलेगी। हालांकि, प्लेऑफ मुकाबलों कहां होंगे इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण दूसरे चरण के शेड्यूल का ऐलान देरी से किया गया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पहले चरण का पूरा शेड्यूल
🚨 News 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) March 11, 2026
Presenting the schedule for the first 20 matches of #TATAIPL 2026, to be played from March 28 to April 12, 2026 🗓️
Full schedule will be announced once poll dates are announced for three states set to undergo State Assembly elections.
More details ▶️… pic.twitter.com/8Iq492v8TE