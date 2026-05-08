IPL 2026: फिन एलन ने KKR से लगाया सबसे तेज शतक, बने प्लेयर ऑफ द मैच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 51वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने शानदार शतकीय पारी (100) खेली। ये उनके IPL करियर का पहला शतक रहा, जिसे उन्होंने 47 गेंदों में पूरा किया। वह KKR के लिए IPL में शतक लगाने वाले सिर्फ चौथे बल्लेबाज रहे। उनकी शानदार पारी के दम पर KKR ने DC को 8 विकेट से हरा दिया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

पारी ऐसी रही एलन की पारी और साझेदारी एलन ने 47 गेंदों में 100 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 10 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 212.77 की रही। उन्होंने अजिंक्य रहाणे के साथ 18 गेंदों में 29 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर 64 गेंदों में 116 रन जोड़े। ये IPL में KKR के लिए लगाया गया सबसे तेज शतक भी रहा। एलन ने सुनील नरेन (49) और वेंकटेश अय्यर (49) का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ा।

बल्लेबाज इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं KKR के लिए शतक KKR के लिए पहला शतक ब्रेडन मैकुलम ने लगाया था। उन्होंने IPL के पहले ही मैच में 158 रन की पारी खेली थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ उस मैच में उन्होंने 13 छक्के और 10 चौके लगाए थे। नरेन ने IPL 2024 में 109 रन की पारी खेली थी उन्होंने 194.64 की स्ट्राइक रेट से 56 गेंदों में ये रन बनाए थे। वेंकटेश अय्यर ने IPL 2023 में 51 गेंदों का सामना कर 104 रन बनाए थे।

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आंकड़े एलन ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स एलन IPL में DC के खिलाफ शतक लगाने वाले KKR के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं, वह IPL इतिहास में DC के खिलाफ शतक जड़ने वाले कुल 9वें बल्लेबाज बने। IPL 2026 में भी वह DC के खिलाफ शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के संजू सैमसन और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के अभिषेक शर्मा यह कारनामा कर चुके हैं। तीनों बल्लेबाज अपनी-अपनी शतकीय पारी में नाबाद लौटे।

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छक्के एलन ने लगाए 10 छक्के DC के खिलाफ एलन ने 10 छक्के लगाए, जो IPL में KKR के किसी बल्लेबाज द्वारा एक पारी में तीसरे सबसे ज्यादा छक्के हैं। उनसे आगे सिर्फ मैकुलम के 13 छक्के (RCB के खिलाफ, 2008) और आंद्रे रसेल के 11 छक्के (CSK के खिलाफ, 2018) हैं। एलन एक कैलेंडर वर्ष में 3 टी-20 शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बने हैं। वहीं, वह IPL में शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं।