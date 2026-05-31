IPL 2026 के फाइनल में रासिख सलाम डार ने चटकाए 3 विकेट, जानिए उनके शानदार आंकड़े 

गेंदबाजी

ऐसी रही रासिख की गेंदबाजी

फाइनल मैच में रासिख ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 27 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 6.80 की रही। इस खिलाड़ी ने निशांत सिंधु (20), राहुल तेवतिया (7) और राशिद खान (7) को अपना शिकार बनाया। पहले क्वालीफायर मुकाबले में भी रासिख ने GT के खिलाफ लाजवाब गेंदबाजी की थी। उन्होंने केवल 24 रन खर्च किए थे और 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था। उस मैच में RCB को 92 रन से जीत मिली थी।