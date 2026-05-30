IPL 2026 के फाइनल में बारिश आई तो क्या होगा?

मौसम कैसा रहेगा मौसम? एक्यूवेदर के मुताबिक, 31 मई को अहमदाबाद में गर्मी होगी। अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। IPL 2025 का फाइनल और क्वालीफायर-2 इसी मैदान पर खेला गया था। क्वालीफायर-2 के दौरान बारिश आई थी और मैच देरी से शुरू हुआ था। IPL 2023 में तो चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और GT के बीच फाइनल अहमदाबाद में बारिश के कारण 2 दिनों तक खेला गया था।

नियम क्या कहते हैं नियम? नियमों के अनुसार, फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। अगर बारिश के कारण 31 मई को मैच नहीं हुआ तो 1 जून को खेला जाएगा। हालांकि, पहले कोशिश की जाएगी कि 31 मई को ही मैच खेला जाए, चाहे ओवर ही क्यों न कम करने पड़ें। अगर ऐसा हुआ कि 31 मई और 1 जून को एक-एक ओवर का खेल भी न हो पाए तो अंक तालिका में ऊपर रहने के कारण RCB को विजेता घोषित किया जाएगा।

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टॉस क्या अगले दिन नया टॉस होगा? पूरा मैच या फिर कम से कम 5 ओवर का खेल भी संभव नहीं होता तो मुकाबला सीधे रिजर्व डे में जाता है। इस स्थिति में मैच को वहीं से आगे बढ़ाया जाता है जहां वह रुका था। वहीं, अगर पहले दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी गई तो नए सिरे से टॉस कराया जाता है। दोनों दिन अधिकतम 120 मिनट का अतिरिक्त समय उपलब्ध होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर मैच को छोटा करके भी पूरा कराया जा सके।

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