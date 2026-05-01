IPL 2026 के आखिरी लीग मैच में वायरल हुए ये मजेदार मीम्स
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के आखिरी लीग मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 40 रन से हरा दिया। KKR ने IPL 2026 में 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की और 7 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं, DC को 7 मुकाबलों में जीत और 7 मैचों में हार मिली। DC अंक-तालिका में छठे और KKR 7वें स्थान पर रही। मैच के कई मीम्स वायरल हुए। आइए उनपर एक नजर डालते हैं।
KKR ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। DC ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203/5 का स्कोर बनाया। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। अक्षर पटेल के बल्ले से 39 रन निकले। जवाब में अजिंक्य रहाणे (63) ने KKR के लिए सबसे बड़ी पारी खेली। उन्हें छोड़कर KKR का कोई और बल्लेबाज मैच में अच्छा नहीं कर पाया। टीम 20 ओवर में 163 का स्कोर ही बना पाई। कुलदीप यादव और लुंगी एनगिडी ने 3-3 विकेट लिए।
FEEL FOR KL RAHUL 💔— Johns. (@CricCrazyJohns) May 24, 2026
- Gives 500 or 600 runs season every single time but yet to play an IPL final in last 10 years, hopefully he will get that glory very soon. pic.twitter.com/B19Kt1xFGK
#KKRvsDC 🥲😭 pic.twitter.com/TdFrx5tyet— Muthukannan (@MuthuKa17298169) May 24, 2026
Peak Sunday cinema 😁#KKRvsDC #MIvsRR pic.twitter.com/ssc7Yn1a4f— Nitin Singh Rawat (@_Nitin__Rawat_) May 24, 2026
Dc bringing their best game after the elimination. #KKRvsDC pic.twitter.com/O9yUr9GAmD— unsizablenostalgia (@iamkharwadkar) May 24, 2026
Delhi took revenge against KKR. 🔥 pic.twitter.com/hmMwpc7ZJ7— FairWin247 (@FairWin_247) May 24, 2026
Kuldeep was pisssed aff man 😭 Hat-trick robbed. pic.twitter.com/BJG28OzM4j— Silly Point (@FarziCricketer) May 24, 2026
Did Rahane just play the last match of his IPL career or KKR will retain him till the mega auctions? pic.twitter.com/414HFzkohb— Dinda Academy (@academy_dinda) May 24, 2026