IPL 2026 फाइनल के बाद गुजरात टाइटंस की बस में शॉर्ट सर्किट, बाल-बाल बचे खिलाड़ी

दिक्कत GT को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस घटना के कारण GT के खिलाड़ी और स्टाफ करीब एक घंटे तक फंसे रहे। कुछ ही देर पहले IPL 2026 के फाइनल में उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। 27 मई को टीम धर्मशाला से मुल्लांपुर पहुंची थी। इसके बाद 30 मई को खराब मौसम के कारण अहमदाबाद के लिए उनकी उड़ान में लंबी देरी हुई और टीम शनिवार देर शाम अपने घरेलू मैदान पर पहुंच पाई थी।

ट्विटर पोस्ट सामने आया वीडियो Following a disappointing defeat in the IPL final, the Gujarat Titans bus suffered a short circuit. no one was harmed as all players- staff were successfully evacuated. team was returning to their hotel from Stadium in Ahmedabad. #GujaratTitans #BusFire #rcb #IPLFinal #Ahmedabad pic.twitter.com/2JQM4g5OFx — Namaskar Gujarat Australia/New Zealand (@NamaskarGujarat) June 1, 2026

Advertisement

हार GT को ऐसे मिली फाइनल में हार फाइनल मैच में GT ने पहले खेलते हुए सिर्फ 155/8 का स्कोर बनाया। जवाब में RCB ने विराट कोहली की अर्धशतकीय पारी (75*) की मदद से लक्ष्य हासिल किया। GT से शुभमन गिल (10) और साई सुदर्शन (12) जल्दी आउट हुए। इसके बाद निशांत सिंधु (20) और जोस बटलर (19) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। जवाब में RCB को वेंकटेश अय्यर (32) और कोहली ने उम्दा शुरुआत दिलाई और टीम ने 18 ओवर में लक्ष्य हासिल किया।

Advertisement