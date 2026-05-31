IPL 2026, फाइनल: GT ने RCB को दिया 156 रन का लक्ष्य, वाशिंगटन सुंदर का अर्धशतक 

सलामी जोड़ी फाइनल में अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके सुदर्शन और गिल GT के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने फाइनल में निराश किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे GT के कप्तान गिल 8 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। जोश हेजलवुड ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद सुदर्शन 12 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 12 रन बनाकर आउट हुए। GT ने पावरप्ले के बाद 45 रन तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवाए।

सुंदर सुंदर ने खेली संघर्षपूर्ण पारी नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए निशांत सिंधु ने 18 गेंदों में 20 रन बनाए। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर 23 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए। कसी हुई गेंदबाजी के सामने वाशिंगटन सुंदर ने एक छोर से निरंतर रन बनाए। उन्होंने पारी के आखिरी ओवर के दौरान 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह मौजूदा सीजन में उनके बल्ले से निकलने वाली तीसरी अर्धशतकीय पारी रही। वह 50 रन बनाकर नाबाद रहे।

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सुंदर सुंदर ने बनाया ये रिकॉर्ड इस अर्धशतकीय पारी के साथ सुंदर ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह IPL में GT के लिए नंबर-4 या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए संयुक्त रूप से सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में हार्दिक पांड्या और डेविड वार्नर की बराबरी कर ली है। तीनों खिलाड़ियों ने इस क्रम पर 3-3 अर्धशतक जड़े हैं। सूची में विजय शंकर और शाहरुख खान दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 2-2 अर्धशतक जड़े हैं।

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जानकारी इस सूची में शामिल हुए बटलर बटलर ने 82.60 की स्ट्राइक रेट से 19 रन बनाए। वह IPL के फाइनल में तीसरी सबसे धीमी पारी (कम से कम 20 गेंद) खेलने वाले बल्लेबाज बने। मैथ्यू हेडन (54.83) और दिनेश कार्तिक (80.76) उनसे आगे हैं।