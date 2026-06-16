IPL 2026 फाइनल 40 करोड़ दर्शकों ने देखा, टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा देखा गया मैच बना

व्यूअरशिप

व्यूअरशिप में हुई जमकर उछाल

इस सीजन में डिजिटल खपत में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। कनेक्टेड टीवी व्यूअरशिप में 22 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई, जबकि डिजिटल वीडियो व्यूज 2,500 करोड़ तक पहुंच गए। ये पिछले साल के मुकाबले 8 प्रतिशत अधिक हैं। डिजिटल मंचों पर क्षेत्रीय भाषाओं में देखने के समय की हिस्सेदारी में भी बड़ा उछाल आया और इसमें 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे साफ है कि दर्शकों की पहुंच लगातार बढ़ रही है।