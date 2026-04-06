IPL 2026: हसरंगा और पथिराना कब करेंगे वापसी?

IPL 2026: हसरंगा को लेकर संदेह बरकरार, पथिराना जल्द कर सकते हैं वापसी

लेखन Manoj Panchal 04:32 pm Apr 06, 202604:32 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए वनिंदु हसरंगा को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। फ्रेंचाइजी ने स्पिन गेंदबाज को 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था, लेकिन वह अब तक टीम से नहीं जुड़े हैं। दूसरी ओर, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए मथीशा पथिराना की वापसी की उम्मीदें बढ़ रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, पथिराना ने अच्छी रिकवरी की है और जल्द मैदान पर वापसी कर सकते हैं।