रोहित शर्मा कराएंगे अपना स्कैन (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: रोहित शर्मा के अगले मैच में खेलने पर संशय, कराएंगे अपना स्कैन

लेखन अंकित पसबोला 05:49 pm Apr 13, 202605:49 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। वह बल्लेबाजी करते हुए रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए थे और इसके बाद क्रीज पर नहीं लौटे। अब खबर है कि वह अपनी हैमस्ट्रिंग चोट की गंभीरता का पता लगाने के लिए स्कैन करवाएंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।