IPL 2026: रोहित शर्मा के अगले मैच में खेलने पर संशय, कराएंगे अपना स्कैन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। वह बल्लेबाजी करते हुए रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए थे और इसके बाद क्रीज पर नहीं लौटे। अब खबर है कि वह अपनी हैमस्ट्रिंग चोट की गंभीरता का पता लगाने के लिए स्कैन करवाएंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
क्या PBKS के खिलाफ मैच में हिस्सा लेंगे रोहित?
मुंबई इंडियंस को अपने अगले मैच में गुरुवार (16 अप्रैल) को पंजाब किंग्स (PBKS) से भिड़ना है। क्रिकबज के मुताबिक, इस मैच में रोहित की उपलब्धता इन स्कैन के नतीजों पर निर्भर करेगी। पिछले मैच में RCB के खिलाफ रोहित लक्ष्य का पीछा करते हुए छठे ओवर में ही मैदान छोड़कर चले गए थे। मैदान छोड़ने से पहले उन्होंने 13 गेंदों में 19 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था।
अपडेट
रोहित की चोट पर क्या बोले शेरफेन रदरफोर्ड?
MI के खिलाड़ी शेरफेन रदरफोर्ड ने मैच के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस में रोहित को लेकर कहा था, "मुझे अभी पूरी तरह से पक्का नहीं पता। शायद यह हैमस्ट्रिंग की थोड़ी बहुत समस्या है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। मैं डगआउट में था, इसलिए मेरे पास इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।" रोहित ने IPL 2026 में 4 पारियों में 137 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है।