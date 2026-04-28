फरेरा ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: डोनावन फरेरा ने PBKS के खिलाफ अर्धशतक, बने प्लेयर ऑफ द मैच

लेखन अंकित पसबोला 11:26 pm Apr 28, 202611:26 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 40वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 विकेट से हराया। मैच में जीत के लिए मिले 223 रन के लक्ष्य को RR ने 19.2 ओवर में हासिल किया। RR की इस जीत में डोनावन फरेरा की अहम भूमिका रही। इस दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने आक्रामक अंदाज में नाबाद 52 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह उनके IPL करियर का दूसरा अर्धशतक रहा।