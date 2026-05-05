IPL 2026: क्या मुंबई इंडियंस के पास अब भी है प्लेऑफ में पहुंचने का मौका?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 47वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 6 विकेट से हरा दिया। LSG ने पहले खेलते हुए 228/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में MI ने रोहित शर्मा (84) और रयान रिकेल्टन (83) की पारियों से लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि, इस जीत के बाद भी वह अंक तालिका में 9वें स्थान पर है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या MI अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है।

अंक तालिका अंक तालिका में कैसी है MI की स्थिति? MI ने अभी तक अपने 10 मैचों में से सिर्फ 3 जीते हैं और 7 हारे हैं। वह -0.649 के नेट रनरेट और 6 अंक के साथ 9वें स्थान पर है। प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए आमतौर पर 14 अंक (7 जीत) चाहिए होते हैं। MI को 14 अंक तक पहुंचने के लिए अपने बचे हुए चारों मैच जीतने होंगे। अगर वह एक भी मैच हार जाती हैं, तो उसके क्वालीफाई करने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी।

जानकारी 5 मई तक के अंकों के आधार पर रैंकिंग IPL 2026 की रैंकिंग: पंजाब किंग्स (13), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (12), सनराइजर्स हैदराबाद (12), गुजरात टाइटंस (12), चेन्नई सुपर किंग्स (8), दिल्ली कैपिटल्स (8), कोलकाता नाइट राइडर्स (7), मुंबई इंडियंस (6), और लखनऊ सुपर जायंट्स (4)

Advertisement

चिंता MI के लिए क्या हैं चिंता की बात? MI की सबसे बड़ी चिंता उनके बल्लेबाजों की फॉर्म है। रोहित शर्मा की वापसी से टीम को मजबूती मिली है, लेकिन सूर्यकुमार यादव पूरी तरह से लय से बाहर हैं। एक शतकीय पारी को छोड़कर तिलक वर्मा भी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। जसप्रीत बुमराह 10 मैचों में सिर्फ 3 विकेट लिए हैं और उनकी इकॉनमी लगभग 9 की रही है। हार्दिक पांड्या भी बेअसर नजर आ रहे हैं। हालांकि, वह LSG के खिलाफ मैच नहीं खेले थे।

Advertisement