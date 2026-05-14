IPL 2026: जेमी ओवरटन की जगह पर CSK में शामिल हुए डियान फॉरेस्टर

PSL PSL में भी खेल चुके हैं फॉरेस्टर फॉरेस्टर 75 लाख रुपये में CSK में शामिल हुए हैं। उन्होंने SA20 के 2025-26 सीजन में जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए खेला था। वह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में रावलपिंडी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। PSL में उन्होंने 6 पारियों में 171.42 की स्ट्राइक रेट से 132 रन बनाए थे। वहीं SA20, में जोबर्ग के लिए 8 पारियों में फॉरेस्टर ने 165.09 की स्ट्राइक रेट से 175 रन बनाए थे।

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Powering up the pride from 🇿🇦

Welcome aboard, Dian Forrester! 💛



Note: Dian Forrester joins the squad in place of Jamie Overton.#WhistlePodu pic.twitter.com/cHYsZbMIUo — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 14, 2026

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आंकड़े ऐसा है फॉरेस्टर का टी-20 करियर 25 साल के इस बल्लेबाजी ऑलराउंडर ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 27.66 की औसत के साथ 83 रन बनाए हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 36 टी-20 मैचों में 35.84 की औसत और 140.70 की स्ट्राइक रेट के साथ 681 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 11 विकेट अपने नाम किए हैं। वह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं।

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