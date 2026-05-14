IPL 2026: जेमी ओवरटन की जगह पर CSK में शामिल हुए डियान फॉरेस्टर
क्या है खबर?
चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के ऑलराउंडर जेमी ओवरटन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बचे हुए सीजन से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर CSK ने दक्षिण अफ्रीका के डियान फॉरेस्टर को अपने साथ शामिल किया है। फॉरेस्टर पहली बार इस लीग के लिए चुने गए हैं। CSK ने गुरुवार (14 मई) को आधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया है। बता दें कि ओवरटन दाहिनी जांघ में चोट लगने के कारण इंग्लैंड लौट चुके हैं।
PSL
PSL में भी खेल चुके हैं फॉरेस्टर
फॉरेस्टर 75 लाख रुपये में CSK में शामिल हुए हैं। उन्होंने SA20 के 2025-26 सीजन में जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए खेला था। वह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में रावलपिंडी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। PSL में उन्होंने 6 पारियों में 171.42 की स्ट्राइक रेट से 132 रन बनाए थे। वहीं SA20, में जोबर्ग के लिए 8 पारियों में फॉरेस्टर ने 165.09 की स्ट्राइक रेट से 175 रन बनाए थे।
ट्विटर पोस्ट
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Official Announcement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 14, 2026
Powering up the pride from 🇿🇦
Welcome aboard, Dian Forrester! 💛
Note: Dian Forrester joins the squad in place of Jamie Overton.#WhistlePodu pic.twitter.com/cHYsZbMIUo
आंकड़े
ऐसा है फॉरेस्टर का टी-20 करियर
25 साल के इस बल्लेबाजी ऑलराउंडर ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 27.66 की औसत के साथ 83 रन बनाए हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 36 टी-20 मैचों में 35.84 की औसत और 140.70 की स्ट्राइक रेट के साथ 681 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 11 विकेट अपने नाम किए हैं। वह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं।
ओवरटन
क्यों ओवरटन का बाहर होना CSK के लिए है बड़ा झटका?
IPL 2026 में ओवरटन ने 13 मुकाबले खेले हैं और इसकी 13 पारियों में 23.71 की औसत से 14 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 9.76 की रही। इस खिलाड़ी ने एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/18 का रहा है। बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने 8 पारियों में 37.75 की औसत और 162.36 की उम्दा स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 43* रन रहा है।