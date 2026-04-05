IPL 2026: देवदत्त पडिक्कल ने CSK के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही पडिक्कल की पारी और साझेदारी?

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB को 37 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लग गया था। इसके बाद बल्लेबाजी पर आए पडिक्कल ने फिलिप सॉल्ट (46) के साथ दूसरे विकेट के लिए 56 रन और कप्तान रजत पाटीदार के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 58 रन की साझेदारी निभाते हुए टीम को मजबूती दी। इसके बाद पडिक्कल 29 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 50 रन बनाकर आउट हुए।