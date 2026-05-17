IPL 2026: DC ने RR को हराते हुए छठी जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला यशस्वी जायसवाल (12) के जल्दी आउट होने के बाद RR की पारी को वैभव सूर्यवंशी (46) और जुरेल ने संभाला। इनके अलावा पराग ने भी उपयोगी अर्धशतक लगाया। इन खिलाड़ियों के बाद RR के अन्य बल्लेबाजों ने निरंतर विकेट गंवाए। DC से मिचेल स्टार्क ने 4 विकेट लिए। जवाब में राहुल और पोरेल ने शतकीय साझेदारी की। इसके बाद कप्तान अक्षर पटेल (34*) ने जीत में अहम भूमिका निभाई।

पराग पराग ने इस सीजन दूसरा अर्धशतक जड़ा पराग ने 26 गेंदों का सामना किया और 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 5 शानदार छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 196.15 की रही। इस खिलाड़ी ने ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर 41 गेंदों में 72 रन की साझेदारी निभाई। वह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे, जब वैभव सूर्यवंशी 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पराग के आउट होने के बाद RR के नियमित अंतराल पर विकेट जाते रहे।

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जानकारी पराग ने RR से अपने 100 छक्के पूरे किए पराग IPL में RR के लिए 100 छक्के लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने संजू सैमसन (192), जोस बटलर (135), शेन वॉटसन (109) और जायसवाल (106) जैसे खिलाड़ियों की खास सूची में जगह बनाई है।

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जुरेल जुरेल ने इस सीजन अपना चौथा अर्धशतक लगाया RR ने जब 19 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब जुरेल क्रीज पर आए। उन्होंने मुकेश कुमार के ओवर में (पारी का छठा ओवर) 2 चौके और एक छक्का लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए। अरुण जेटली स्टेडियम में एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए उन्होंने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 40 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्के की मदद से 53 रन बनाए।

स्टार्क स्टार्क ने चटकाए 4 विकेट स्टार्क ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 40 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 10 की रही। इस खिलाड़ी ने एक ही ओवर में 3 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने रियान पराग (51), डोनोवन फरेरा (0), रवि सिंह (4) और दासुन शनाका (5) को अपना शिकार बनाया। उनके अलााव DC के लिए लुंगी एनगिडी और माधव तिवारी ने 2-2 विकेट लिए। स्टार्क के टी-20 क्रिकेट का ये 5वां 4 विकेट हॉल रहा।

पोरेल ऐसी रही पोरेल की पारी पोरेल ने अपने IPL करियर का चौथा अर्धशतक 29 गेंदों में पूरा किया। पोरेल ने 31 गेंदों का सामना किया और 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 164.52 की रही। इस खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए केएल राहुल के साथ मिलकर 61 गेंदों में 105 रन की साझेदारी निभाई। पोरेल ने पिछले 2 मुकाबलों में 5 और 30 के स्कोर बनाए थे।

सूर्यवंशी एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बने सूर्यवंशी सूर्यवंशी ने 21 गेंदों में 46 रन की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। वह एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बने। सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अब तक 12 पारियों में 43 छक्के लगाए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि अभिषेक ने IPL 2024 में कुल 42 छक्के लगाए थे। इस सूची में तीसरे स्थान पर श्रेयस अय्यर (39 छक्के, 2025) हैं।