जुरेल ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: ध्रुव जुरेल ने इस सीजन अपना चौथा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 09:52 pm May 17, 202609:52 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 62वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के ध्रुव जुरेल ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 53 रन की पारी खेली। उनके अर्धशतक की मदद से RR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 193/8 का स्कोर बनाया। यह जुरेल के IPL करियर का कुल 8वां और मौजूदा सीजन का चौथा अर्धशतक साबित हुआ। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।