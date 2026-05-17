IPL 2026: ध्रुव जुरेल ने इस सीजन अपना चौथा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: ध्रुव जुरेल ने इस सीजन अपना चौथा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 62वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के ध्रुव जुरेल ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 53 रन की पारी खेली। उनके अर्धशतक की मदद से RR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 193/8 का स्कोर बनाया। यह जुरेल के IPL करियर का कुल 8वां और मौजूदा सीजन का चौथा अर्धशतक साबित हुआ। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही जुरेल की पारी
RR ने जब 19 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब जुरेल क्रीज पर आए। उन्होंने मुकेश कुमार के ओवर में (पारी का छठा ओवर) 2 चौके और एक छक्का लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए। अरुण जेटली स्टेडियम में एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए उन्होंने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 40 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्के की मदद से 53 रन बनाए।
करियर
ऐसा है जुरेल का IPL करियर
जुरेल ने अपना पहला मुकाबला IPL 2023 में खेला था। उन्होंने 54 मुकाबले खेले हैं और इसकी 47 पारियों में 153.07 की स्ट्राइक रेट से 1,047 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 81* रन है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 12 मैच की 12 पारियों में 33.36 की औसत और 151.65 की स्ट्राइक रेट से 367 रन बनाए हैं।