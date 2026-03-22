IPL 2026: क्या है दिल्ली कैपिटल्स की मजबूती और कमजोरी? जानिए टीम का विश्लेषण

टीम ऐसी है DC की पूरी टीम बल्लेबाज: करुण नायर, नितीश राणा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, बेन डकेट, पथुम निशांका, साहिल प्रकाश और पृथ्वी शॉ। ऑलराउंडर: आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, अजय मंडल, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय और विप्रज निगम। विकेटकीपर: अभिषेक पोरेल, केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स। गेंदबाज: आकिब नबी डार, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी और काइल जैमीसन। IPL 2026 की नीलामी में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को DC ने 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा है।

मजबूती क्या है दिल्ली की मजबूती? IPL में DC की सबसे बड़ी मजबूती उसका बेहद संतुलित और गहराई वाला बल्लेबाजी क्रम है, जिसमें राहुल, मिलर और स्टब्स जैसे अनुभवी और आक्रामक खिलाड़ी शामिल हैं। टीम के पास आशुतोष और रिजवी जैसे मजबूत फिनिशर्स भी हैं, जो आखिरी ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। इसके अलावा अक्षर की कप्तानी में DC के पास ऑलराउंडर खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन है। स्टार्क, एनगिडी व कुलदीप जैसी धारदार गेंदबाजी इकाई टीम को खिताब का प्रबल दावेदार बनाती है।

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कमजोरी क्या है दिल्ली की सबसे बड़ी कमजोरी? IPL में DC की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अस्थिर शीर्षक्रम बल्लेबाजी हो सकती है, जो दबाव में जल्दी टूट जाती है। टीम की तेज गेंदबाजी काफी हद तक स्टार्क पर निर्भर नजर आती है, जिससे उनके फॉर्म या फिटनेस पर असर पड़ने का खतरा बना रहता है। शुरुआती मुकाबलों में वह टीम का हिस्सा भी नहीं है। इसके अलावा मध्यक्रम में निरंतरता की कमी और स्पिन के खिलाफ कमजोरी कई मौकों पर टीम के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है।

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