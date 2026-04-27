IPL 2026: 75 रन पर ऑलआउट हुई DC, सोशल मीडिया पर वायरल हुए ये मीम्स
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 39वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 9 विकेट से हरा दिया। अरुण जेटली स्टेडियम में DC के बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 75 रन पर सिमट गई। RCB से जोश हेजलवुड ने 4 और भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए। DC की खराब बल्लेबाजी के बाद उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और उनके कई मीम्स वायरल हुए। आइए उनपर नजर डालते हैं।
ऐसा रहा भुवनेश्वर और हेजलवुड का प्रदर्शन
हेजलवुड ने अपने 3.3 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 4 विकेट लिए। यह उनका IPL में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज हुआ। हेजलवुड अब RCB की ओर से IPL में 50 विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज बने। भुवनेश्वर ने 3 ओवर में सिर्फ 5 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी सिर्फ 1.70 की रही। इस खिलाड़ी ने 20वीं बार 3 विकेट हॉल लिया। भुवनेश्वर IPL इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा 3 विकेट हॉल लेने वाले तेज गेंदबाज बने।
Bhuvneshwar Kumar and Josh Hazlewood in the same team pic.twitter.com/bsUGSgqNPe— Sagar (@sagarcasm) April 27, 2026
Delhi Capitals after crossing 49 runs pic.twitter.com/RhBHGbrClK— Sagar (@sagarcasm) April 27, 2026
Josh Hazlewood to Bhuvneshwar Kumar pic.twitter.com/cZhrMUDZyx— Sagar (@sagarcasm) April 27, 2026
A historic image in the IPL history. pic.twitter.com/Po18LD2E3b— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 27, 2026
Josh Hazlewood Bhuneshwar kumar #DCvsRCB pic.twitter.com/JQbVf1SBwd— Raja Babu (@GaurangBhardwa1) April 27, 2026
Josh Hazlewood & Bhuvneshwar Kumar 😭❤️🔥 pic.twitter.com/XVidRB5P4Q— Homie (@homelander_yyy) April 27, 2026
RCB fans on DC's score 8-6 #DCvsRCB— Desi Bhayo (@desi_bhayo88) April 27, 2026
https://t.co/ZWOOHuJlTl
Match 39, IPL 2026.— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 27, 2026
TUKTUK PLAYERS OF THE DAY #DCvRCB https://t.co/ry4ovMGYUj pic.twitter.com/Syp11hXcDY
Pathetic batting by DC but 49 remains intact.😂 pic.twitter.com/apFOdvkxqQ— FairWin247 (@FairWin_247) April 27, 2026
Bhuvneshwar and Hazlewood bowling in powerplay pic.twitter.com/y3Z08paWTy— Aditya Saha (@Adityakrsaha) April 27, 2026
DC fans starting the TV pic.twitter.com/wPlBw52nc0— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) April 27, 2026