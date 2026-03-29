IPL के डेब्यू मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने जैकब डफी, ऐसा रहा प्रदर्शन 

गेंदबाजी

ऐसी रही डफी की गेंदबाजी

डफी ने 22 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 5.50 की रही। इस खिलाड़ी ने ट्रेविस हेड (11), अभिषेक शर्मा (7) और नितीश रेड्डी (1) को अपना शिकार बनाया। डफी की शानदार गेंदबाजी के कारण एक समय SRH के 3 बल्लेबाज 4.2 ओवर में सिर्फ 29 रन पर पवेलियन में थे। टी-20 में डफी ने 169 मैचों में 24.85 की औसत से 192 विकेट लिए हैं। उन्होंने 7 बार 4 विकेट और 2 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं।