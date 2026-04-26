RCB के खिलाफ मुकाबले में बड़ी पारी खेलना चाहेंगे DC के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल (तस्वीर: एक्स@IPL)

IPL 2026: DC बनाम RCB मुकाबले में इन खिलाड़ियों के बीच हो सकती है कड़ी टक्कर

लेखन भारत शर्मा 02:19 pm Apr 26, 202602:19 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के के 39वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा। यह मुकाबला 27 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम साढ़े 7 बजे से खेला जाएगा। शानदार फॉर्म में चल रही RCB ने अपने 7 मैचों में से 5 जीते हैं, जबकि DC ने 3 जीत और 4 हार दर्ज की हैं। आइए जानते हैं इस मुकाबले में किन प्रमुख खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हो सकता है।