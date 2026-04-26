IPL 2026: DC बनाम RCB मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी दिल्ली की पिच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 39वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा। RCB ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं। 5 मैच में उसे जीत मिली है। 2 मैच में रजत पाटीदार की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। DC ने भी 7 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 जीते हैं और 4 मुकाबलों में हार मिली है। आइए मुकाबले से जुड़ी सभी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड DC के खिलाफ RCB का पलड़ा रहा है भारी IPL के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 34 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान RCB ने 20 मैच में जीत दर्ज की है।DC को 13 मुकाबलों में जीत मिली है। एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इस संस्करण दोनों के बीच दूसरा मुकाबला होगा। पहले मैच में DC को 6 विकेट से जीत मिली थी। IPL 2025 में एक मैच DC ने जीता था और एक मुकाबला RCB ने अपने नाम किया था।

प्लेइंग इलेवन ऐसी हो सकती है DC की प्लेइंग इलेवन DC अपने पिछले मुकाबले में 264/2 का स्कोर बनाने के बाद भी हार गई। टीम के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी भी मैच के दौरान बुरी तरह से चोटिल हो गए। ऐसे में उनकी जगह दुष्मंथा चमीरा खेल सकते हैं। खराब फॉर्म में चल रहे पथुम निसांका की जगह पृथ्वी शॉ ले सकते हैं। संभावित एकादश: पृथ्वी शॉ, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिजवी, नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन और दुष्मंथा चमीरा।

Advertisement

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है RCB RCB के पिछले मैच में सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट नहीं खेले थे। ऐसे में उनकी वापसी तय मानी जा रही है। विराट कोहली अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में उनसे एक और जोरदार पारी की उम्मीद होगी। गेंदबाजी की कमान भुवनेश्वर कुमार और जोस हेजलवुड के कंधों पर होगी। संभावित एकादश: फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडीक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, और सुयश शर्मा।

Advertisement

पिच कैसी होगी पिच? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है। तेज आउटफील्ड और छोटी सीमाएं बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने की प्रेरित करती हैं। इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में उन्हें विकेट निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होते हैं। स्पिनरों को पिच से मदद मिलती है और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। इस स्टेडियम की पिच काली मिट्‌टी से बनी है, जो काफी कठोर और सपाट है।

जानकारी ऐसा होगा दिल्ली का मौसम एक्यूवेदर के मुताबिक 27 अप्रैल को दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री रहने की उम्मीद है। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। ऐसे में गर्मी से खिलाड़ियों को कम परेशानी होगी। बारिश की कोई भी संभावना नहीं है।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें राहुल ने पिछले 10 मुकाबलों में 182.62 की स्ट्राइक रेट से 515 रन बनाए हैं। RCB के लिए कोहली ने पिछले 10 मैचों में 157.19 की स्ट्राइक रेट से 437 रन बनाए हैं। सॉल्ट के बल्ले से पिछले 9 मैच में 304 रन निकले हैं। गेंदबाजी में कुलदीप ने पिछले 10 मैच में 10 विकेट चटकाए हैं। RCB के लिए भुवनेश्वर ने पिछले 10 मैच में 15 विकेट लिए हैं। क्रुणाल के नाम पिछले 10 मैच में 10 विकेट है।