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IPL 2026: DC बनाम KKR मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी दिल्ली की पिच
KKR एक और जीत दर्ज करना चाहेगी (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: DC बनाम KKR मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी दिल्ली की पिच

लेखन आदर्श कुमार
May 07, 2026
04:16 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 51वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा। DC ने इस संस्करण 10 मुकाबले खेले हैं। 4 मैच में टीम को जीत मिली है। 6 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। KKR ने अब तक 9 मैच खेले हैं। 3 मैच में उसे जीत और 5 मुकाबलों में हार मिली है। ऐसे में आइए मैच से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड

DC के खिलाफ KKR का पलड़ा रहा है भारी 

IPL में दोनों के बीच 35 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान DC ने 15 मैचों में जीत दर्ज की है। KKR ने 19 मुकाबले जीते हैं। पिछले 3 मुकाबलों में DC की टीम को KKR के खिलाफ हार मिली है। IPL 2025 में KKR को 14 रन से जीत मिली थी। IPL 2024 में उसने पहले मैच में DC को 106 रन और दूसरे मैच में 7 विकेट से हराया था। DC को आखिरी जीत 2023 में मिली थी।

KKR

ये हो सकती है KKR की प्लेइंग इलेवन 

KKR ने लगातार 3 मैच अपने नाम किए हैं। ऐसे में वह अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी। कप्तान अजिंक्य रहाणे अभी भी अपने लय में नजर नहीं आए हैं। ऐसे में उनसे एक ताबड़तोड़ पारी की उम्मीद रहेगी। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन अच्छा करना चाहेंगे। संभावित एकादश: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती।

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DC

इस संयोजन के साथ उतर सकती है DC 

DC की टीम को पिछले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में वह अपने प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव कर सकती है। पृथ्वी शॉ को पथुम निसांका की जगह मौका मिल सकता है। वहीं, डेविड मिलर की भी वापसी हो सकती है। संभावित एकादश: केएल राहुल (विकेटकीपर), पृथ्वी शॉ, नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी और मुकेश कुमार।

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जानकारी

ये हो सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर

DC: विप्रज निगम, अभिषेक पोरेल, आकिब नबी डार, करुण नायर और टि नटराजन। KKR: फिन एलन, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी और टिम साइफर्ट।

पिच रिपोर्ट

कैसा है अरुण जेटली स्टेडियम की पिच का मिजाज?

अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है। तेज आउटफील्ड और छोटी सीमाएं बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने की प्रेरित करती हैं। इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में उन्हें विकेट निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होते हैं। स्पिनरों को पिच से मदद मिलती है और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। हाउस्टेट के मुताबिक, इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 170 रन है।

जानकारी

ऐसा रहेगा दिल्ली का मौसम

एक्यूवेदर के मुताबिक, 8 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहने की उम्मीद है। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दिल्ली में मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है।

नजर

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रेहगी नजर 

राहुल ने पिछले 10 मुकाबलों में 180.89 की स्ट्राइक रेट से 445 रन बनाए हैं। KKR के लिए रघुवंशी के बल्ले से पिछले 10 मैचों में 132.39 की स्ट्राइक रेट से 282 रन निकले हैं। रिंकू ने पिछले 10 मैचों में 246 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में अक्षर ने पिछले 10 मैच में 9 विकेट चटकाए हैं। एनगिडी के नाम 7 मैच में 8 विकेट है। KKR के लिए नरेन ने पिछले 9 मैच में 11 विकेट लिए हैं।

जानकारी

कब और कहां देखें मुकाबला?

KKR और DC के बीच यह मुकाबला 8 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।

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