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IPL 2026: DC बनाम CSK मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी दिल्ली की पिच
5 मई को DC से भिड़ेगी CSK (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: DC बनाम CSK मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी दिल्ली की पिच

लेखन अंकित पसबोला
May 04, 2026
03:54 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 48वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से 5 मई को होना है। रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली CSK ने अब तक 4 मैच जीते हैं और 5 में शिकस्त झेली है। अक्षर पटेल के नेतृत्व वाली DC ने भी 4 ही मुकाबले जीते हैं और 5 में हार का सामना किया है। ऐसे में आइए मैच से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड 

DC के खिलाफ CSK का पलड़ा रहा है भारी

दोनों टीमों की भिड़ंत में CSK का पलड़ा भारी रहा है। IPL में दोनों टीमों के बीच 32 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान CSK को 20 मैच में जीत मिली है। DC ने 12 मैच अपने नाम किए हैं। IPL 2026 की पहली भिड़ंत में CSK ने DC को 23 रन से हराया था। IPL 2025 में दोनों टीमों के बीच 1 मैच हुआ था, जिसे DC ने 25 रन से अपने नाम किया था।

CSK 

ये हो सकती है CSK की प्लेइंग इलेवन

CSK ने अपने पिछले मैच में MI को 8 विकेट से हराया था। उस मैच में CSK ने जीत के लिए मिले 160 रन के लक्ष्य को हासिल किया था। गायकवाड़ ने उस मैच में अर्धशतक लगाया था। वह अपनी फॉर्म को जारी रखने का प्रयास करेंगे। संभावित एकादश: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कांबोज, और मुकेश चौधरी।

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DC 

इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है DC

DC ने अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) को हराया था। उस मैच में DC ने जीत के लिए मिले 226 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल किया। DC की टीम केएल राहुल से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। उन्होंने अपने पिछले मैच में 75 रन बनाए थे। संभावित एकादश: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, काइल जैमीसन, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, और टी नटराजन।

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जानकारी

ये हो सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर

CSK: सरफराज खान, आकाश मधवाल, राहुल चाहर, गुरजापनीत सिंह, और श्रेयस गोपाल। DC: डेविड मिलर, आकिब नबी डार, दुष्मंथा चमीरा और करुण नायर।

पिच 

कैसा है अरुण जेटली स्टेडियम की पिच का मिजाज?

अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है। तेज आउटफील्ड और छोटी सीमाएं बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने की प्रेरित करती हैं। इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में उन्हें विकेट निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होते हैं। स्पिनरों को पिच से मदद मिलती है और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। हाउस्टेट के मुताबिक, इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 170 रन है।

जानकारी

ऐसा रहेगा दिल्ली का मौसम

एक्यूवेदर के मुताबिक, 5 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहने की उम्मीद है। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दिल्ली में मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है।

प्रदर्शन 

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें

राहुल ने IPL 2026 में 9 पारियों में 54.12 की औसत और 185.83 की स्ट्राइक रेट के साथ 433 रन बनाए हैं। CSK के सलामी बल्लेबाज सैमसन ने 9 पारियों में 45.00 की औसत और 167.55 की स्ट्राइक रेट से 315 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में कंबोज ने 15.82 की औसत और 8.49 की इकॉनमी रेट के साथ 17 विकेट चटकाए हैं। वह फिलहाल अपनी टीम से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

जानकारी

कब और कहां देखें मुकाबला?

CSK और DC के बीच यह मुकाबला 5 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।

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