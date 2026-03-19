IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने आयरलैंड के जॉन मूनी को अपना फील्डिंग कोच बनाया

कोचिंग स्टाफ ऐसा है DC का कोचिंग दल DC ने औपचारिक रूप से ऐलान किया है। इसके साथ ही मूनी DC के प्रमुख कोच हेमांग बदानी की अगुवाई वाले कोचिंग दल में शामिल हो गए हैं। इस टीम के गेंदबाजी कोच मुनाफ पटेल हैं और असिस्टेंट कोच की भूमिका में इयान बेल हैं। इनके अलावा वेणुगोपाल राव डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं। पिछले सीजन में DC के मेंटर रहे केविन पीटरसन IPL 2026 में टीम के साथ नहीं रहेंगे।

ट्विटर पोस्ट Twitter Post Adding some Irish steel to the Dilli defence 🛡️



Welcome, John Mooney! 💙❤️ pic.twitter.com/P3KEndk1mj — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 19, 2026

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करियर मूनी ने आयरलैंड से खेले थे 64 वनडे मूनी ने आयरलैंड की ओर से 64 वनडे खेले थे, जिसमें 23.48 की औसत और 79.25 की स्ट्राइक रेट के साथ 963 रन बनाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में 48 विकेट लिए थे। जब वनडे विश्व कप 2011 में आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराकर उलटफेर किया था, तब मूनी उस आयरिश टीम के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने 27 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 231 रन और गेंदबाजी में 10 विकेट लिए थे।

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