IPL 2026: सैम कर्रन की जगह राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने दासुन शनाका, PSL छोड़ा 

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) से एक और खिलाड़ी का रुख अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की ओर हो गया है। श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर दासुन शनाका को राजस्थान रॉयल्स (RR) ने IPL 2026 के लिए अपनी टीम में शामिल किया है। वह चोटिल सैम कर्रन की जगह लेंगे, जो चोटिल होने के कारण पूरे संस्करण से बाहर हैं। RR के एक वरिष्ठ अधिकारी ने क्रिकबज से इसकी पुष्टि की है। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।

टीम लाहौर कलंदर्स की टीम का हिस्सा थे शनाका RR के एक अधिकारी ने बताया कि शनाका को टीम के साथ जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और बस कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। उन्हें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) से जुड़े जरूरी कागजी काम पूरे करने हैं। अबू धाबी में हुई IPL 2026 की नीलामी में शनाका को किसी टीम ने खरीदा था, जिसके बाद उन्होंने PSL नीलामी में हिस्सा लिया था। वहां लाहौर कलंदर्स ने उन्हें 75 लाख पाकिस्तानी रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था।

PSL इस सीजन PSL छोड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी हाल में PSL से IPL में आने वाले खिलाड़ियों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। शनाका इस कड़ी में शामिल होने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले IPL 2026 में जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजारबानी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड का अनुबंध तोड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का दामन थामा था, जहां उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की जगह ली थी। वहीं, पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश ने पेशावर जाल्मी को ठुकराकर मुंबई इंडियंस (MI) का रुख किया था।

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जानकारी शनाका ने IPL में खेले हैं 3 मुकाबले शनाका ने IPL 2023 में अपना डेब्यू किया था। वह गुजरात टाइटंस (GT) की टीम का हिस्सा थे। उन्हें 3 मैच खेलने का मौका मिला था। जहां उन्होंने 13 की औसत से 26 रन बनाए थे। उन्हें गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था।

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