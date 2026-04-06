CSK को करारी हार मिली (फाइल तस्वीर)

IPL 2026: RCB के खिलाफ हार के बाद जमकर ट्रोल हुई CSK, वायरल हुए ये मीम्स

लेखन आदर्श कुमार 12:03 am Apr 06, 202612:03 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 11वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 43 रन से हरा दिया। ये इस संस्करण CSK की लगातार तीसरी हार है। इस मुकाबले में एक बार फिर संजू सैमसन और रुतुराज गायकवाड़ फ्लॉप रहे और बड़ी पारी नहीं खेल पाए। वहीं, CSK के गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई। सोशल मीडिया पर CSK की टीम जमकर ट्रोल हुई और उनके कई मीम्स वायरल हुए। आइए उनपर नजर डालते हैं।