IPL 2026: RCB के खिलाफ हार के बाद जमकर ट्रोल हुई CSK, वायरल हुए ये मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 11वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 43 रन से हरा दिया। ये इस संस्करण CSK की लगातार तीसरी हार है। इस मुकाबले में एक बार फिर संजू सैमसन और रुतुराज गायकवाड़ फ्लॉप रहे और बड़ी पारी नहीं खेल पाए। वहीं, CSK के गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई। सोशल मीडिया पर CSK की टीम जमकर ट्रोल हुई और उनके कई मीम्स वायरल हुए। आइए उनपर नजर डालते हैं।
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CSK को करारी हार मिली
April 5, 2026
जानकारी
10वें स्थान पर पहुंची CSK
RCB इस जीत के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। वहीं, लगातार 3 हार के बाद CSK की टीम अंक-तालिका में 10वें स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स (RR) दूसरे, दिल्ली कैपिटल्स (DC) तीसरे और पंजाब किंग्स (PBKS) चौथे स्थान पर है।
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RCB पहले स्थान पर पहुंची
sala ye dukh khatam kaahe nahi hota hai be... pic.twitter.com/j2qFPwDfHf— Dinda Academy (@academy_dinda) April 5, 2026
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RCB ने लगातार चौथी बार CSK को हराया
🚨 RCB vs CSK IN LAST 4 MATCHES 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) April 5, 2026
- RCB beat CSK by 27 runs.
- RCB beat CSK by 50 runs.
- RCB beat CSK by 2 runs.
- RCB beat CSK by 43 runs. pic.twitter.com/GmX3o8tMYg
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CSK के गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों कुछ खास नहीं कर पाए
4th consecutive win against csk pic.twitter.com/vGIP5LMhcy— Pushkar (@Musafirr_hu_yar) April 5, 2026
जानकारी
सैमसन और गायकवाड़ फिर फ्लॉप
सैमसन 9 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 1 छक्का लगाया। गायकवाड़ ने 7 रन बनाए। उनके बल्ले से 1 भी केवल 1 छक्का निकला। अब तक हुए 3 मुकाबलों में इन दोनों बल्लेबाजों ने एक भी अच्छी पारी नहीं खेली है।
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सैमसन के खूब मीम्स वायरल हुए
CSK fans to Gambhir about Sanju Samson #RCBvsCSK pic.twitter.com/9M2c4ZCjqu— Rajabets 🇮🇳👑 (@rajabetsindia) April 5, 2026