जेमी ओवरटन चोटिल हो गए हैं (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: CSK को लगा झटका, जेमी ओवरटन चोटिल होने के कारण वापस इंग्लैंड लौटे

लेखन आदर्श कुमार 12:47 am May 14, 202612:47 am

क्या है खबर?

चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बीच एक और बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर जेमी ओवरटन दाहिनी जांघ में चोट लगने के कारण इंग्लैंड लौट गए हैं। फ्रेंचाइजी ने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिए इसकी पुष्टि की। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मुकाबले से पहले ओवरटन को चोट आई है। ओवरटन आगे की जांच और इलाज के लिए इंग्लैंड लौटे हैं। हालांकि, उन्हें अभी पूरे IPL 2026 से बाहर नहीं किया गया है।