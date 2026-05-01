IPL 2026: CSK को लगा झटका, जेमी ओवरटन चोटिल होने के कारण वापस इंग्लैंड लौटे
क्या है खबर?
चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बीच एक और बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर जेमी ओवरटन दाहिनी जांघ में चोट लगने के कारण इंग्लैंड लौट गए हैं। फ्रेंचाइजी ने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिए इसकी पुष्टि की। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मुकाबले से पहले ओवरटन को चोट आई है। ओवरटन आगे की जांच और इलाज के लिए इंग्लैंड लौटे हैं। हालांकि, उन्हें अभी पूरे IPL 2026 से बाहर नहीं किया गया है।
प्रदर्शन
ऐसा रहा है ओवरटन का इस संस्करण प्रदर्शन
IPL 2026 में ओवरटन ने 13 मुकाबले खेले हैं और इसकी 13 पारियों में 23.71 की औसत से 14 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 9.76 की रही है। इस खिलाड़ी ने एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/18 का रहा है। बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने 8 पारियों में 37.75 की औसत और 162.36 की उम्दा स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 43* रन रहा है।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Official Announcement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 13, 2026
Jamie Overton has a right thigh injury and will be returning to the UK for further assessment and management. pic.twitter.com/pzlO5qE9Dp