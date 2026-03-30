IPL 2026: RR ने CSK को हराकर किया अपने अभियान का विजयी आगाज, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए CSK की टीम सिर्फ 127 रन का स्कोर ही बना पाई थी। जवाब में RR ने 2 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्हें इस मुकाबले को अपने नाम करने में कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा RR ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ। जेमी ओवरटन (43) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। एक समय टीम के 6 बल्लेबाज सिर्फ 57 रन पर पवेलियन में थे। जवाब में वैभव सूर्यवंशी (52) और यशस्वी जायसवाल (38) की पारियों के दम पर RR को 12.1 ओवर में ही जीत मिल गई। RR के लिए रविंद्र जडेजा, नंद्र बर्गर और जोफ्रा आर्चर ने 2-2 विकेट लिए।

गेंदबाजी RR के गेंदबाजों ने किया कमाल RR के सभी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। आर्चर ने सिर्फ 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी 4.80 की रही। उनके अलावा बर्गर ने सिर्फ 26 खर्च कर 2 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 6.50 की रही। अपना पहला मुकाबला खेल रहे बृजेश शर्मा ने 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट लिया। रवि बिश्नोई को भी 1 सफलता मिली। जडेजा ने 3 ओवर में सिर्फ 18 रन खर्च कर 2 विकेट लिए।

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अर्धशतक वैभव ने सिर्फ 15 गेंदों में जड़ा अर्धशतक वैभव ने 17 गेंदों का सामना किया और 52 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 4 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 305.88 की रही। ये उनके IPL करियर का दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 15 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं और 43.43 की औसत से 304 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 220.29 की रही है। उन्होंने 1 शतक भी लगाया है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101 रन रहा है।

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ताबड़तोड़ वैभव ने जड़ा IPL इतिहास का तीसरा सबसे तेज अर्धशतक वैभव ने IPL इतिहास का संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया। उनके अलावा यूसुफ पठान, सुनील नरेन, निकोलस पूरन और जेक फ्रेजर-मैकगर्क (2 बार) 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़ चुके हैं। केएल राहुल, पैट कमिंस और रोमारियो शेफर्ड ने इस टूर्नामेंट में 14 गेंदों में अर्धशतक जड़े हैं। सूची में पहले स्थान पर यशस्वी हैं। उन्होंने IPL 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 13 गेंदों में अर्धशतक लगाया था।