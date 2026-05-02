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CSK के अंशुल कंबोज ने MI के खिलाफ लिए 3 विकेट, हासिल की ये उपलब्धि 
अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स/@IPL)

CSK के अंशुल कंबोज ने MI के खिलाफ लिए 3 विकेट, हासिल की ये उपलब्धि 

लेखन आदर्श कुमार
May 02, 2026
10:19 pm
क्या है खबर?

चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 44वें मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए। इसी के साथ वह IPL 2026 में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण MI की टीम 20 ओवर में सिर्फ 159/7 का स्कोर ही बना पाई। ऐसे में आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

गेंदबाजी

ऐसी रही कंबोज की गेंदबाजी 

कंबोज ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 32 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 8 की रही। इस खिलाड़ी ने विल जैक्स (1), हार्दिक पांड्या (18) और रॉबिन मिंज (5) को अपना शिकार बनाया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए इस खिलाड़ी ने दूसरी गेंद पर ही जैक्स को पवेलियन भेज दिया। 18वों ओवर में उन्होंने मिंज को आउट किया और मैच के आखिरी ओवर में हार्दिक को अपना शिकार बनाया।

जानकारी

IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी 

IPL 2026 में कंबोज ने 9 पारियों में 15.82 की औसत और 8.49 की इकॉनमी से 17 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/22 का रहा है। भुवनेश्वर कुमार ने भी 9 पारियों में 15.52 की औसत से 17 विकेट अपने नाम किए हैं।

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करियर

ऐसा रहा है कंबोज का IPL करियर 

कंबोज ने अपना पहला IPL मुकाबला 2024 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 20 मैच की 20 पारियों में 20.55 की औसत से 27 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी 8.78 की रही है। कंबोज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/13 का रहा है। टी-20 क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने अपना 50वां मुकाबला खेला। उन्होंने 18.45 की औसत से 72 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.24 की रही है।

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