IPL 2026: CSK ने MI को हराकर दर्ज की अपनी चौथी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 44वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 8 विकेट से हरा दिया। ये इस संस्करण CSK को मिली चौथी जीत है। वह 5 मैच हार चुकी है। वहीं, MI को 7वीं हार मिली। उसने 2 मैच अपने नाम किए हैं। अब MI का प्लेऑफ में पहुंचना बेहद मुश्किल है। कोई चमत्कार ही अब उसे वहां तक पहुंचा सकता है। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा MI ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ और नमन धीर (57) को छोड़कर और कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। CSK के लिए अंशुल कंबोज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। टीम 20 ओवर में सिर्फ 159/7 का स्कोर ही बना पाई। जवाब में कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (67*) और कार्तिक शर्मा (50*) की शानदार पारियों के दम पर CSK ने 18 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

पारी नमन ने IPL का तीसरा अर्धशतक जड़ा नमन ने 37 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 154.05 की रही। ये उनके IPL करियर का तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 34 गेंदों में पूरा किया। CSK के खिलाफ इस खिलाड़ी ने पहला पचासा लगाया। इस खिलाड़ी ने 32 मैच खेले हैं और इसकी 28 पारियों में 29.76 की औसत से 625 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 167.11 की रही है।

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गेंदबाजी ऐसी रही कंबोज की गेंदबाजी कंबोज ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 32 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 8 की रही। इस खिलाड़ी ने विल जैक्स (1), हार्दिक पांड्या (18) और रॉबिन मिंज (5) को अपना शिकार बनाया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए इस खिलाड़ी ने दूसरी गेंद पर ही जैक्स को पवेलियन भेज दिया। 18वें ओवर में उन्होंने मिंज को आउट किया और मैच के आखिरी ओवर में हार्दिक को अपना शिकार बनाया।

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जानकारी IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी IPL 2026 में कंबोज ने 9 पारियों में 15.82 की औसत और 8.49 की इकॉनमी से 17 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/22 का रहा है। भुवनेश्वर कुमार ने भी 9 पारियों में 15.52 की औसत से 17 विकेट अपने नाम किए हैं।

कप्तानी गायकवाड़ ने खेली कप्तानी पारी CSK के कप्तान गायकवाड़ ने मैच में 48 गेंदों का सामना किया और 67 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 139.58 की रही। इस खिलाड़ी ने सिर्फ 34 गेंदों का सामना कर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस मुकाबले से पहले गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ भी CSK के कप्तान ने अर्धशतकीय पारी (74*) खेली थी। उनके IPL करियर का यह 22वां अर्धशतक रहा। इस संस्करण गायकवाड़ ने दूसरा अर्धशतक जड़ा।

पहला कार्तिक ने जड़ा अपने IPL करियर का पहला अर्धशतक कार्तिक ने 40 गेंदों में 54 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 135 की रही। ये उनके IPL करियर का पहला अर्धशतक है। उन्होंने 39 गेंदों में इसे पूरा किया। कप्तान गायकवाड़ के साथ इस खिलाड़ी ने 75 गेंदों में 98 रन की साझेदारी निभाई। यहीं से पूरा मैच पलटा। कार्तिक ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 21.60 की औसत से 108 रन बनाए हैं।